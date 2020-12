Horóscopo semanal: prepare-se para o impacto astrológico

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Segure-se! A vibração de vários movimentos astrológicos que estão acontecendo e que vão acontecer será sentida nesta fase. Um deles, por exemplo, é o Eclipse Solar que ocorre no início da semana que vem.

Essas mexidas irão nos preparar para lidarmos com tais impactos. Também sentiremos o reflexo do restinho da vibração da Lua na fase cheia e logo passaremos a experienciar a força dela na fase minguante transitando nos signos de Virgem, Libra e Escorpião, o que nos traz alguns pedidos especiais.

É chegada a hora da faxina, de olhar para sua vida e decidir o que é preciso soltar, desapegar e dizer não. Mesmo que você não goste ou não queira, será preciso mudar, pois essa é a palavra de ordem!

“Aline, depois de tudo o que vivemos até agora, na reta final do ano, quase 2021, você vem dizer que será preciso mudar ainda mais?”. Sim, isso mesmo!

Algumas palavras-chave que precisamos estar atentos para refletir e tomar atitudes são: mudança, inovação, transição e libertação. Por isso, nesta semana concentre-se em olhar para sua vida e identificar os pontos de mudança. Quanto antes você fizer os ajustes necessários, melhor. Confira a seguir a influência do céu para cada signo:

Áries

Que tal dar aquela paradinha estratégica para definir seus próximos passos? Olhar para sua vida e identificar onde as mudanças precisam ser feitas? Rever sua forma de conduzir seus relacionamentos e até mesmo encarar algo que você sabe que precisa executar, mas não está tão a fim de resolver agora. Resolva pendências.

Touro

Você pode ser tomada subitamente por uma vontade de organizar sua casa, cuidar mais da alimentação e da saúde como um todo. Siga o fluxo, a energia estará propícia para isso. Bom momento para olhar para seu relacionamento: para curtir ou se impor. Lembre-se: não há como dar para ao seu próximo o que você não tem em você. Ame-se por primeiro. Pense nisso.

Gêmeos

Que você é multitalentosa, com muitas habilidades para lidar no improviso diante do que acontece, todos sabemos. Porém, o momento revela que para ir mais além será preciso se organizar, planejar, comprometer e executar. Aproveite a energia dos astros que estarão dando aquela forcinha para isso acontecer. Alerta as suas palavras. Elas podem ser mal-interpretadas.

Câncer

Dentro de você existe uma perfeccionista que será ressaltada pela configuração astrológica da semana. Cuidado para que essa característica não acabe atrapalhando a paz e a harmonia nos relacionamentos. Hora de refletir sobre o que impede você de crescer, inovar e seguir em frente. Quanto antes você decidir acolher a necessidade de soltar e desapegar, melhor.

Leão

Dar o seu melhor faz parte de você. Por causa dessa característica muitas pessoas torcem o nariz para você. Não se deixe abater por elas. Compreenda que você é o espelho do que elas poderiam fazer e não fazem. No final das contas, a colheita virá na mesma proporção em que se dedicou para conquistar cada vitória. Siga seu coração.

Virgem

Nessa semana, você estará mais exigente, observadora e com uma vontade muito forte de colocar ordem, seja na sua casa ou no trabalho. Faça isso dentro do que lhe compete, no seu espaço, dentro das suas funções. No que tange às demais pessoas, tome cuidado para não se tornar invasiva e até mesmo crítica. Respire fundo diante das incongruências das pessoas.

Libra

O tema relacionamentos estará em pauta nesta semana. Seja consigo mesma, a dois, com sua saúde, com a forma que percebe as pessoas ao seu redor. Você estará mais atenta e rapidamente vai identificar mentiras. Analise os dois lados da situação e, com diplomacia, pontue o que não está bacana. Dar limites e mudar será necessário.

Escorpião

A vida é feita de ciclos que se iniciam e terminam. Nesta semana você pode se deparar com uma verdade profunda que a levará a ter que se reinventar. Busque seu aprendizado oculto nessa situação ou com essa pessoa para transformar dor em superação, sombra em luz. Você consegue e é plenamente capaz disso. Acredite na sua força interior.

Sagitário

A semana pode fazer você oscilar entre momentos mais quietos e outros mais sociáveis. Está tudo bem. Os astros pedem uma análise mais criteriosa sobre como estamos conduzindo as nossas vidas. Pare e pense: o caminho que está trilhando nesse momento continua a fazer sentido para você? Quais perguntas devem ser feitas agora para você ir além?

Capricórnio

Responsabilidade é uma das suas características naturais. Ela leva você a se comprometer e perseverar até alcançar a meta. Mas, e quando o Universo vem e diz: mudança de planos!? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Adaptar-se a essa mudança será fundamental para estar bem tanto na vida pessoal quanto na profissional. Identifique onde e aja.

Aquário

Inovar, mudar ou se reinventar é algo que faz parte da sua vida. O desafio será fazer isso com os pés no chão, de forma organizada e coerente. Prepare-se, você decidirá se o Universo lhe ensinará pelo amor ou pela dor. Algumas vezes, será como um pai disciplinando seu filho. Um remédio amargo, mas necessário para todas as transformações que virão.

Peixes

O rumo que sua vida está tomando é realmente o que você deseja e merece? Acontecimentos inesperados podem surgir para fazer você parar e repensar seus próximos passos. Tire um momento para meditar, entrar em sintonia com os seres em que acredita e busque inspiração para fazer o que é preciso. Esteja atenta aos sinais, ok?

