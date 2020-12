Horóscopo semanal: como a conjunção rara dos astros afeta você

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Esta semana oferece um lindo presente para quem ama Astrologia e Astronomia. O presente poderá ser visto na direção do pôr-do-sol, um pouquinho acima da linha do horizonte. Estamos com dois planetas, Júpiter e Saturno, se aproximando desde o dia 16, e o dia 21 marca o ápice desse encontro, com a menor distância entre eles. Isso, a olho nu, será visto como um planeta duplo, também conhecido como Estrela de Belém ou de Natal.

Esse alinhamento acontece a cada 19,6 anos, mas nem sempre é visível. Por isso, sua última ocorrência perceptível foi há quase 400 anos, em 1623. Porém, neste ano há dois pontos especiais, que o tornam mais raro:

1- A proximidade entre os planetas, o que torna muito forte seu impacto sobre nós. Se formos buscar na História algo semelhante, vamos perceber que estiveram nessa configuração pela última vez em 4 de março de 1226!

2- Esses dois planetas são chamados de Sociais, e depois de muito tempo passarão a transitar em um signo do elemento Ar, no caso, Aquário. Isso revela um ponto de virada para todos nós: hora de mudar nosso pensamento sobre nós mesmos e sobre o coletivo.

Além disso, teremos Solstício, o Sol iluminando os nativos de Capricórnio, Mercúrio passando a transitar nesse mesmo signo – sem falar da Lua partindo da fase Nova para a Crescente em Peixes, Áries, Touro e Gêmeos.

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Toda essa movimentação no céu impactará você e sua maneira de se posicionar diante das pessoas e da sua vida. O momento pede uma parada para reflexão. Hora de analisar suas atitudes para confirmar que está no caminho certo ou retomar de onde se desviou. O foco precisa se expandir, deixando de olhar apenas para si e passando a olhar também para seu próximo.

Touro

A semana traz um alerta especial para você: hora de mudar seu pensamento, rever o que considera seguro e sair da zona de conforto. Nada simples, porém necessário. A mudança pode acontecer de duas formas: pelo amor ou pela dor. A escolha é sua, e você precisa estar consciente disso. O momento pede iniciativa, dar um passo em direção ao novo. Encerre ciclos.

Gêmeos

Com seu planeta regente, Mercúrio, passando a transitar em Capricórnio, mais toda essa movimentação dos astros, você pode se estranhar. Pode se perceber mais quieta e focada no trabalho, com uma vontade extra de alcançar aquela meta deixada de lado… Vá atrás do que é seu. Trace um plano e se dedique, cumpra-o. Busque um parceiro para executar até o fim.

Câncer

Se estamos todos sentindo os efeitos dos Eclipses e dos alinhamentos planetários, você, mais ainda. Cuidado com as oscilações de humor, pois elas podem afetar os relacionamentos e até mesmo fazer você gastar onde não deveria. A teimosia e a impulsividade tendem a colocá-la em enrascadas. Respire fundo, pense antes de falar e agir. Tenha calma. Vai passar.

Leão

Algumas situações que você viveu no passado podem ter se tornado regras para conduzir sua vida – e você nem percebeu que isso está travando sua realidade hoje. Os astros pedem mudanças, transformações na forma de pensar, de se sentir, de agir em relação a si mesma, bem como na forma como contribuímos para o mundo ser um lugar melhor para todos. Você tem feito a diferença onde está? Reflita…

Virgem

Diante de tudo que está acontecendo, brigar com o Universo ou tentar controlar suas variáveis será uma furada. É como dizem: se não pode vencê-los, junte-se a eles. E é exatamente isso que você será convidada a fazer: se unir, olhar mais de perto todas as mudanças que estão aos poucos acontecendo na sua vida. Aceitar e se adaptar ao novo é uma atitude sábia.

Libra

O impacto dos astros sobre as pessoas será diferente e nem sempre bonito à primeira vista. A verdadeira paz não vem de uma das partes se anular, se deixar de lado, mas sim, muitas vezes, após um debate. Olhe para si e veja o que, onde e com quem tem se deixado de lado. Chegou o momento de equilibrar a balança entre devoção aos demais e a si mesma.

Escorpião

A semana pede cautela. Você poderá sentir que algo dentro de você está morrendo, porém, sem conseguir identificar de pronto o que está para nascer. Confie, entregue-se, não brigue. Esteja aberta ao fluxo da mudança. Crenças que o acompanham há muito tempo podem, de repente, perder o sentido. Está tudo bem. É um novo ciclo chegando.

Sagitário

O impacto do que está acontecendo no céu será forte para você. Com seu planeta se alinhando a Saturno no signo de Aquário, você pode sentir a necessidade de repensar sua forma de conduzir sua vida pessoal, profissional, sua forma de contribuição para a Humanidade. Trata-se de um chamado para ir além na sua jornada de autoconhecimento. Aceite-o.

Capricórnio

Seu planeta regente está se alinhando com Júpiter no signo de Aquário, e isso vai remexer sua vida, você querendo ou não. Sua visão sobre finanças e questões sociais estará em xeque. O momento é um divisor de vida para você. A mudança e o crescimento precisam acontecer. Quanto antes você entender isso, melhor, pois menor será o sofrimento.

Aquário

Você sentirá fortemente o alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno, pois isso acontecerá no seu signo. Não basta apenas questionar as regras, é preciso ajudar a reestruturá-las, ir em direção ao futuro com os pés no chão. Algo nada simples para você, porém necessário. Assuma sua liderança, seja portadora de soluções. Reveja suas posturas e ideias. Mude.

Peixes

O momento pede muita atenção a você. Como um signo extremamente sensível, se tornar uma esponjinha e absorver o que não é seu será muito fácil. Medite, faça um balanço dos seus passos até aqui e anote quais novas atitudes seria melhor adotar. Veja qual delas é a mais importante e comece por ali. Com calma, trilhe seu caminho dia após dia.

