Horóscopo da semana: verdades indigestas à vista!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Semana começa com a sensibilidade em alta e valores como a família, verdade e lealdade estarão em pauta, assim como um olhar mais crítico sobre as pessoas e seus comportamentos. Muito cuidado para não se tornar crítica demais, buscar uma perfeição que não existe nas pessoas. Flexibilidade será necessária. Será importante combinar tudo com as pessoas, anotar, organizar para então executar.

Partimos de momentos de recolhimento, da Lua Minguante para a confecção de novos projetos na Lua nova. Algo precisa ser revisto, mudado. Aceitar nossas falhas para renascer será essencial. A verdade virá à tona e caberá a nós resistir ou aceitá-la. Lembre-se: ninguém é perfeito. Nada é 100% bom ou 100% ruim. Ajuste expectativas e aprimore no caminho: o que não vai bem ou não foi previsto.

O alerta fica por conta da transição do Planeta Mercúrio que sai de Leão e passa a transitar por Virgem. Esse planeta rege nossa mente e o sistema nervoso, está relacionado às questões lógicas, revela a forma como pensamos, nos comunicamos (verbal ou escrita) com as pessoas, e também a nossa capacidade de aprender com as experiências. Representa os verbos “raciocinar”, “comunicar” e “memorizar”.

Tudo isso estará em pauta, potencializado com a entrada do Sol no Signo de Virgem, regido igualmente por Mercúrio. Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

Quando a verdade está do seu lado, ninguém te segura. O que é preciso repensar é sua forma de se posicionar. Afinal, estar certo não lhe dá o direito de ser grosseira. Sua razão perde a credibilidade pela maneira de falar. Muito alerta a esse jeito para evitar inimizades desnecessárias. Semana incrível para traçar novos projetos e viver momentos à dois. Equilibre sua rotina, exercite-se, cuide da sua alimentação.

Touro

Nem sempre o que fazemos irá dar certo. É preciso mudar, analisar iniciativas passadas e perceber se fazem sentido manter-se no presente. O momento está propício para repassar tudo o que tem sido feito e desapegar daquilo que não tem dado o resultado que você deseja e merece. Confiar no novo será necessário. Mesmo que não gostem, trata-se de um desafio muito grande, porém, necessário.

Gêmeos

Com Mercúrio saindo de Leão e passando a transitar em Virgem, você pode sentir que seu jeito de falar pode mudar. Tome cuidado para que essa mudança não a torne muito crítica, perfeccionista e uma verdadeira chata. Alguém que as pessoas não irão gostar de conversar. Aproveite essa vibe para planejar novos projetos, abrir o leque de amizades ou fazer novas para que tenha a colaboração na concretização desses planos.

Câncer

Poucas pessoas sabem, mas dentro de toda canceriana existe uma perfeccionista disfarçada. Essa característica será potencializada com todos os movimentos dos astros desta semana. Fica o alerta para que essa postura não afete seus relacionamentos familiares, à dois ou com amigos… Use essa energia para aprimorar sua vida profissional, rever projetos e planejar novos. Cuidar da sua alimentação será importante.

Leão

Nos primeiros dias dessa semana você perceberá estar mais magnética do que o normal. Resultado do Sol, a Lua e Mercúrio estarem no seu signo. Será necessário aliar pensamento e sentimento como uma forma de se expressar em um único foco e sentido. Na segunda metade da semana, poderá sentir que suas palavras ressaltam as lacunas de quem não está cumprindo a sua parte em algum combinado feito com você.

Virgem

Com o Sol entrando no seu signo no final da semana, Mercúrio, seu planeta regente, também passando por você, assim como a Lua, fica o alerta máximo para: 1) Não se cobrar excessivamente; 2) Estar alerta às expectativas depositadas sobre as pessoas e seu trabalho; 3) Entrar em ação. Planeje e execute. Momento perfeito para fazer um detox na sua vida: seja na saúde, trabalho ou pessoas.

Libra

Nem sempre o que recebemos aquilo que doamos e isso estará em pauta para ser analisado nesta semana. Busque o equilíbrio nas relações, seja elas da sua vida pessoal ou profissional. Cuidado com suas palavras para que elas não atrapalhem a harmonia que você deseja alcançar. Conseguirá ver com clareza onde está o erro do que acontece para que você ajuste sua rota conforme seu coração, o que seu propósito de vida chamar.

Escorpião

Ver além é uma das suas principais características. Não há como mentir para você, já percebeu isso? Sim, sua intuição é muito forte e seu olhar é de raio X, como do Superman. Porém, tudo isso será potencializado e com a chegada de Mercúrio, a Lua e o Sol em Virgem, nenhum detalhe passará despercebido. A questão será: o que você fará com tamanha capacidade de ver além? Irá fechar-se ou usar dessa habilidade para ir mais além? A decisão é sua.

Sagitário

Verdade acima de tudo, ok? Com fama de uma pessoa justiceira pode se meter em encrencas por defender quem não pediu. Essa postura pode lhe trazer dor de cabeça, por isso, muita atenção a esse impulso, principalmente com aqueles que você se importa. O momento é muito bacana para construir seus próximos passos, refletir sobre novos projetos e caminhos. Cuidado com seus hábitos alimentares.

Capricórnio

Com a configuração astral da semana você pode perceber com maior clareza onde está o “X” da questão que está o impedindo de lucrar mais no trabalho. Cuidado com suas palavras para que elas não sejam críticas e somente apontem erros. Exercite a sua habilidade de elogiar, identificar pontos positivos em quem está perto de você. Fale sobre eles com as pessoas (se não conseguir verbalizar, escreva recados).

Aquário

Cuidado com a união das caraterísticas de ser questionadora com as de ser perfeccionista: elas podem atrapalhar seus relacionamentos, sejam no âmbito pessoal ou profissional. Pode se apegar a pormenores que não irão ajudar você a fazer o que precisa ser feito. Pergunte-se se os poréns que identificar são realmente variáveis que farão a diferença para o começo de um novo projeto. Execute e aperfeiçoe ao longo do caminho.

Peixes

A semana pode ser marcada por uma discussão interna entre a razão e a emoção. Algo que pode gerar questionamentos, rever de decisões, enxergar o que não estava vendo para mudanças serem feitas. Muito cuidado com sua alimentação, uma desintoxicação seria interessante. Busque a verdade, ela te libertará dos ciclos de insatisfações. Bom momentos para estar a dois, planejar novos caminhos. Cuide-se.

