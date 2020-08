Horóscopo – as previsões de Susan Miller para agosto

Leão

22/7 a 22/8

Você está passando por grandes transformações na carreira; então é normal que sua atenção esteja voltada para essa área. De qualquer forma, é possível que o parceiro e a família sintam sua falta e lhe cobrem mais atenção. O início do mês também será marcado por alguns problemas financeiros. Gastos inesperados vão tirar sua tranquilidade e parecerá impossível controlá-los. Em vez de se afligir, defina suas prioridades. Com a Lua nova no seu signo, no dia 18, as coisas ficarão mais calmas. A energia estará a seu favor e você será surpreendida com boas notícias envolvendo dinheiro, como o surgimento de um novo projeto ou até um aumento. Vênus, o planeta do amor, estará próximo do seu signo, indicando que os últimos dias de agosto e os primeiros de setembro serão ideais para o romance.

Virgem

23/8 a 22/9

Os últimos meses foram difíceis, e as questões que geraram estresse não devem se resolver rapidamente. É importante focar na sua saúde para aguentar os desafios. Cuide da alimentação, tente manter o corpo ativo e dê atenção à mente. A Lua cheia em Aquário, no dia 3, testará ainda mais a sua força e determinação. Não desista de seus projetos por mais que tudo pareça estar dando errado. O mesmo fenômeno pode causar alguns desentendimentos entre você e algum amigo. Com Marte no setor das finanças do seu mapa, é provável que gaste mais do que o normal ou faça investimentos maiores. Talvez decida comprar um carro ou reformar um cômodo da casa. Após a Lua nova em Leão, no dia 18, o ritmo da vida deverá diminuir e você se sentirá mais tranquila. Marte estará em uma posição muito favorável a Mercúrio, seu planeta regente, o que significa que será um período de mais harmonia e boas notícias.

Peixes

20/2 a 20/3

Parece que você tem pensado bastante nas finanças nos últimos tempos. Infelizmente, as notícias da Lua cheia em Aquário, no dia 3, não serão bem aquilo que deseja ouvir. Urano, o planeta das surpresas, está criando reviravoltas inesperadas no seu emprego ou fragilizando sua saúde. Qualquer que seja a questão, você precisará resolver logo. Se um amigo ou conhecido aparecer pressionando-a em algum impasse, não ceda. Caso a conversa envolva dinheiro, o mais recomendado é procurar um advogado ou conselheiro que possa ajudá-la. O clima de insegurança e caos deverá melhorar depois da Lua nova em Leão, no dia 18. Uma nova oportunidade de trabalho poderá surgir, aumentando sua renda. Na última semana do mês, um parceiro romântico ou de trabalho lhe oferecerá apoio, e só esse gesto já diminuirá bastante a sua carga de estresse. Além disso, Júpiter e Netuno, seus regentes, em perfeita angulação garantirão um ótimo desfecho para essa situação.

Áries

21/3 a 20/4

Respire fundo e mantenha o foco nos seus objetivos. Agosto será um mês intenso e corrido. Mas, apesar de estressante, deve trazer progressos para a carreira e a vida pessoal, pois Marte, seu regente, estará atuando em movimento direto. De setembro a dezembro, o planeta ficará retrógrado, diminuindo o ritmo, então esta é a hora de produzir o máximo possível. No dia 3, a Lua cheia em Aquário causará conflitos. Talvez um incidente envolvendo um amigo faça com que sua relação com ele fique conturbada. Conversar e entrar em um acordo não será tarefa fácil, mas exercite a paciência e procure ouvir o que o outro tem a dizer. A situação tende a melhorar na segunda quinzena, a partir da Lua nova em Leão, no dia 18. O fenômeno iluminará a área do amor no seu mapa e poderá trazer figuras novas para os holofotes. Se estiver comprometida, permita-se ser tomada pelo clima de romance e programe um fim de semana especial, longe da rotina, para vocês curtirem momentos a dois.

Áries

21/3 a 20/4

Logo no dia 3, a Lua cheia em Aquário causará impacto na sua carreira. Serão notícias boas, como o fechamento de um acordo, a conclusão de um projeto importante ou até uma oportunidade de emprego. Urano, o planeta das surpresas, também estará atuante; então prepare-se para alterações de rota. Como boa taurina, que gosta de estabilidade, você poderá se sentir incomodada com mudanças bruscas, mas ser flexível é o melhor a fazer nesse período, por mais difícil que seja. Dedique-se ao máximo ao trabalho nas próximas semanas, porque as conjunções que se formarão a seguir vão dificultar aprovações e processos. Depois da Lua nova em Leão, no dia 18, volte sua energia para assuntos da casa e da família. Ajude seus parentes no que precisarem e repense a decoração de algum ambiente. Faça tudo isso com calma. No final do mês, você vai querer o aconchego dos amigos. Como ainda não é possível marcar encontros pessoalmente, agende uma festa online.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Alguns problemas envolvendo dinheiro deverão vir à tona. Pode ser que alguém tenha lhe pedido um empréstimo e não esteja conseguindo pagar. Ou talvez seja você que tenha de quitar uma dívida que está enrolada há algum tempo. De todo modo, será uma situação bastante difícil de resolver e vai deixá-la bastante irritada. Essa energia conturbada vai perdurar por toda a primeira quinzena. Portanto, nesse período evite assinar contratos ou fechar parcerias. A Lua nova em Aquário, no dia 3, trará outros imprevistos, complicando o cenário. Agosto é um bom mês para iniciar novos cursos. Que tal fazer uma pós-graduação ou aulas que enriqueçam suas habilidades profissionais. Dê uma chance às modalidades online, mesmo que ache que não combinam com você, e poderá se surpreender. Na última semana de agosto e nas primeiras de setembro, você deverá ver solucionadas as suas pendências financeiras.

Câncer

21/6 a 21/7

A Lua cheia em Aquário, no dia 3, influenciará seu extrato bancário. Talvez você não possa contar imediatamente com uma quantia que estava esperando e que precisava para colocar ordem no orçamento. Essa questão gerará estresse durante toda a primeira quinzena. Procure respirar fundo e cuide da saúde mental. Apesar das dificuldades financeiras, o mês será bom para o trabalho. Perto do dia 18, com a Lua nova em Leão, algo marcante acontecerá na sua carreira. As autônomas, em especial, serão as mais beneficiadas. Vênus, planeta do amor, no seu signo, promete ajudar nas relações e no fechamento de contratos, deixando-a mais desenvolta e segura, um diferencial não só na vida amorosa. Se o romance anda complicado por causa do isolamento, experimente organizar uma noite diferente a dois – peça um delivery exótico, cozinhe ou mude o cenário, se for possível viajar para algum lugar próximo. Seja paciente, pois tudo isso vai passar e os próximos meses tendem a ser mais leves.

Libra

23/9 a 22/10

Um clima de mistério toma conta nos primeiros dias, influência da Lua cheia em Aquário, no dia 3. Acontece ainda que Urano, planeta dos eventos inesperados, estará no lugar e na hora errados, causando dificuldades financeiras que você não havia previsto. Notícias de trabalho poderão deixá-la preocupada. Em outros casos, você procuraria acolhimento em encontros com amigos e pessoas queridas, mas desta vez talvez tenha que encarar o problema sozinha. Não se deixe levar pelo peso da situação. Respire fundo e tenha em mente que vai passar. No dia 18, a Lua nova em Leão animará sua vida social, e os amigos, mesmo distantes, vão dividir com você risadas e bons momentos. Cogite se juntar a algum projeto voluntário com o qual se identifica – além de fazer o bem aos outros, o retorno pessoal costuma ser bem grande. Chegará ao final um projeto profissional que exigiu tempo e dedicação, mas ele terá resultado positivo. Lembre-se de comemorar e descansar.

Escorpião

23/10 a 21/11

O lar ocupará sua cabeça logo depois da Lua cheia em Aquário, no dia 3. Talvez nesse período você esteja se mudando ou reformando algo em casa. Ou ainda um parente pode precisar da sua atenção. Urano estará em conflito com a Lua e o sol, causando pequenas confusões na vida familiar. Uma situação urgente deve surgir no trabalho, e você desempenhará um importante papel, garantindo que nada saia dos trilhos. A Lua nova em Leão, no dia 18, deixará sua vida um pouco melhor e mais fácil. É provável que sua carreira avance – com uma promoção, um reconhecimento público ou uma nova vaga. Este será o melhor momento do ano para progredir nessa área. Se estiver dando início a um projeto, peça a um advogado para ler o contrato, especialmente as letras miúdas, para evitar o risco de assinar algo com que não concorda e só descobrir depois. Os últimos dias de agosto devem ser mais românticos e delicados. Será uma boa fase para o amor. Permita-se viver sensações deliciosas a dois.

Sagitário

22/11 a 21/12

Desde o começo do ano, você anda fissurada em encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Finalmente essa empreitada vai gerar frutos. Perto da Lua cheia em Aquário, no dia 3, você terá que negociar termos para seu novo projeto. Com Mercúrio de volta ao movimento direto, não há mais impedimentos em seu caminho e os planos que colocar no papel vão se concretizar. Se está trabalhando em grupo e precisa formalizar um acordo, espere até a Lua nova em Leão, no dia 18, que beneficia principalmente os signos de fogo, como o seu. Marte estará impulsionando sua criatividade e, em sintonia com a Lua, vai garantir ideias brilhantes para o setor profissional. Ao final do mês, você perceberá que seus recentes esforços para progredir começam a valer a pena. A situação merece comemoração. Evite deixar planos importantes para setembro, pois, com Marte em movimento retrógrado, será mais difícil avançar, e isso poderá causar frustração.

Sagitário

22/11 a 21/12

Nos últimos dois anos, o Universo fez com que passasse por diversos testes para mensurar sua coragem, e você enfrentou todos com confiança e objetividade. Depois dessa prova de resistência, tempos mais suaves virão. Mas, como ainda terá que encarar alguns empecilhos, perceberá essa alteração aos poucos. Na Lua cheia em Aquário, no dia 3, uma parceria romântica ou profissional ficará na berlinda. O assunto causador da desordem deverá ser dinheiro, mas aja com cautela, pois talvez a discussão gire em torno do caráter do outro. Para distrair a cabeça, se ocupe com questões relacionadas à casa ou à família. Retome uma reforma que estava parada ou em segundo plano, busque um novo endereço, passe mais tempo com seus pais. Qualquer que seja a sua decisão, coloque o máximo de energia nela em agosto, pois Marte estará retrógrado em setembro, trazendo outras preocupações e dificultando a finalização de assuntos e projetos.

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua cheia em seu signo pode significar enorme transformação. É o que acontecerá no dia 3, quando você finalmente entenderá o que passa em sua cabeça e poderá tomar decisões mais lúcidas. É a chave para ser mais feliz. Notícias inesperadas relacionadas à casa ou à família deverão surgir no começo do mês, e você precisará resolver o problema rapidamente. No dia 18, a Lua nova em Leão colocará atenção sobre seus relacionamentos. Talvez você conclua uma parceria de negócios ou decida por um noivado ou casamento. Seja o que for, Marte estará iluminando esse setor para garantir o sucesso. Se você vem procurando um novo emprego e fez várias entrevistas, prepare- se, pois, deverá surgir uma oportunidade. Caso vá permanecer na empresa em que está, verá que existe uma brecha para discutir remuneração. Ao final de agosto, você poderá olhar para trás e se sentir satisfeita com tantas realizações.