Horóscopo da semana: O passado pode voltar

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase minguante passando para a nova nos signos de Touro, Gêmeos e Câncer. O momento pede cautela a respeito das suas finanças, da forma como tem lidado com sua família e, em especial, das suas emoções.

Teimosia na medida certa é obstinação, se torna ingrediente perfeito para alcançar metas. Fique atenta apenas para não persistir em algo que não esteja dando retorno. Não deixe que o medo de mudar impeça você de acessar outras oportunidades.

Mais para o meio da semana você pode se sentir mais falante, aberta a se comunicar com as pessoas. Aproveite para fazer network. Interaja com quem pode trazer novas ideias, ajudar a concretizar as suas e tudo isso se reverta em uma promoção. Que tal? Por que não?

Esteja atenta a sua alimentação, seu estômago poderá estar mais sensível. Priorize se alimentar com produtos mais naturais e observe quem está manuseando eles. Algumas vezes, quem faz a comida não está bem e você tende a captar isso nesta semana.

Ótimo momento para rever sua família (se puder), conversar longamente com quem ama, rever fotos de infância, relembrar travessuras e reforçar quem você é. Algumas vezes esquecemos quem somos e esse é um ótimo momento para relembrar, reforçar suas bases, honrar seu passado e suas lições…

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Cautela, ir com calma, pensar antes, calcular riscos são atitudes bem-vindas para esta semana. Sua família pode sentir a sua falta. Você tem dado atenção a eles? Ótimo momento para conhecer pessoas novas, aprender algo diferente e que agregue valor ao seu trabalho. Pratique a empatia, se coloque no lugar do outro e surpreenda-se com um novo mundo se abrindo para você.

Touro

Com a semana começando com a Lua transitando no seu signo, você poderá sentir mais necessidade de ter um dia de pijama. Que tal tirar um tempo para descansar, testar uma receita nova (que tal chamar os mais achegados?), se permitir quebrar a rotina? Você pode perceber que estava precisando dessa parada para renovar forças e seguir em frente.

Gêmeos

Com a Lua transitando no seu signo, a semana está convidativa para o diálogo. Conversar para matar a saudade de alguém, para aprender algo novo, para compartilhar algum conhecimento… Aproveite! Ideias novas podem surgir fortemente. Anote-as e as transforme em um projeto vendável. Novos investidores ou parceiros de negócio podem surgir. Esteja atenta.

Câncer

Mais para o final da semana a Lua transitará no seu signo, deixando sua sensibilidade à flor da pele. Esteja atenta como está a energia das pessoas que mais convive, os lugares que mais frequenta, pois você pode acabar absorvendo o que não é seu. Esteja preparada para dar limites, ok? Dizer não, em muitos casos, é uma prova de amor. Pense nisso?

Leão

A liderança pode ser exaustiva em alguns momentos. Se estiver se sentindo sem vitalidade, cansada, convém dar aquela paradinha, descansar até mesmo para refrescar suas ideias e voltar com tudo. Se algo do passado não estiver bem resolvido, poderá retornar. Neste caso, olhe com atenção e faça o que for preciso para encerrar esse ciclo.

Virgem

A semana pede para deixarmos o passado para trás e seguirmos em frente. Olhar para nosso entorno e identificar o que não faz mais sentido estar por perto. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Respire fundo e coloque um ponto final. Dê limites até não apenas aos outros, mas para si mesmo quando perceber que é você que tem complicado o que poderia ser mais simples.

Libra

A semana pede atenção às suas finanças. Esteja atenta se você anda gastando ou investindo. Gastar, diferente de investir, é colocar seu dinheiro em algo e não ter retorno. Basta estar atenta e tudo bem. Você pode perceber que estará com mais apetite que o normal. Cuidado para o ponteiro da balança não aumentar. Cuide de si tanto quanto você cuida dos outros, ok?

Escorpião

O medo de algo voltar a acontecer poderá tornar você uma pessoa excessivamente desconfiada. Como sua intuição é muito afiada, esteja atenta apenas a como está sua energia para não acabar vibrando no seu seu inferior (pensamentos negativos, pessimistas, reclamar…) e se tornar um ímã de situações que reforcem isso. Mude seu pensamento.

Sagitário

Você poderá sentir falta de ter um porto seguro nesta semana. Pode sentir vontade de voltar às suas origens, visitar a casa dos seus avôs, rever fotos, querer escutar histórias dos mais antigos… Recordar é reviver. Aprenda com seus antepassados. Preste atenção para ver se está repetindo algum padrão de comportamento. Honre suas raízes. Avance com todos no coração.

Capricórnio

Alerta: cuidado para não deixar que a teimosia te impeça de reconhecer que existem outros caminhos além desse que você vive. As verdades não são algo estático; elas são dinâmicas. O momento pede para rever quais são os hábitos que você vinha repetindo e que não fazem mais sentido serem perpetuados. Novos tempos pedem por mudanças. Topa?

Aquário

Ser livre não significa deixar de honrar seus compromissos. Significa um estado de espírito que faz você se sentir assim onde quer que você esteja e com quem quer que seja. Se você não se sente assim, o motivo poderá vir à tona nesta semana. Encare como uma oportunidade para corrigir a rota e colocar tudo no seu devido lugar. Você consegue!

Peixes

Quando foi a última vez que você parou para limpar e proteger a energia do seu lar? Cuidar de você com tamanho carinho com que cuida dos demais? Cuidado para não extrapolar seus limites. Saiba dizer não para pessoas e situações. Esteja atenta à energia da sua alimentação ou a quem a faz. Seu estômago pode estar mais sensível que o normal.

