Horóscopo da semana: alerta total

A semana começa com a Lua na fase Minguante transitando nos signos de Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries. Hora de parar e refletir sobre tomadas de decisões, escolhas passadas, rever caminhos tomados. Inteligência é também reconhecer erros e mudar a rota. Desapegar do passado e fazer o que for preciso para seguir em frente.

Mercúrio passa a transitar no signo de Áries, deixando a luz vermelha acesa para todas nós. Afinal, assim como esse planeta, Sol, Vênus e Lua também estarão em Áries, o que potencializa e agrava ainda mais essa configuração astrológica. Socorro!

Os astros trarão movimento e iniciativa para agir em situações extremas! O momento nos pede ação para sair da inércia e colocar um ponto final em tudo aquilo que estejamos engolindo, não conseguindo nos impor. Se você não tem pensado em si, chegou o momento. Independente de ser no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades ou até mesmo no autoconhecimento.

Cuidado com os exageros. Evite explosões, principalmente se você tem guardado muita coisa dentro de si. É importante dar aquela volta estratégica (se puder) antes de explodir, “meter os pés pelas mãos”. Colocar aquela música que muda sua energia na hora, dançar, pular, gritar… Enfim, extravasar longe das pessoas vai ajudar você a não se arrepender ou se sentir culpada depois.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Com a configuração astrológica dessa semana ressaltando suas características, todo o cuidado será pouco. Redobre a atenção, reforce os exercícios físicos, se esforce em impedir o primeiro impulso de pular no pescoço de alguém… Mesmo que você tenha razão, se a forma de você se expressar for irracional ou grosseira, tudo cai por terra. Pense nisso!

Touro

Socorro! Os nativos destes signos vão passar por maus lençóis, mas, no final, será muito bom! Com os astros influenciando todas nós a entrar em campo, ter mais iniciativa e se posicionar,muitas coisas travadas podem deslanchar nesta semana. Não resista, pois será pior. Aceite que é hora de entrar em movimento, sair da zona de conforto e aproveite essa forcinha extra.

Gêmeos

Sua mente estará fervilhando de ideias, com uma capacidade de ver além, à frente dos demais que estão ao seu redor. A armadilha oculta aqui é não concretizar nenhuma. Busque se unir a pessoas que podem ajudar você a executar e faturar em cima disso. O que será preciso? Apresentar sua ideia de forma convincente a esses parceiros. Agora é com você.

Câncer

Alerta total! Os signos do elemento água, como você, estarão mais propensos a se ressentir com toda essa movimentação dos astros. Mágoas guardadas podem ressurgir pedindo passagem para serem limpas, desapegadas e deixadas para trás. Tudo aquilo que fica trancado em nós precisa sair. Mesmo que doa, é hora de colocar um ponto final e virar a página. Topa?

Leão

Sua diplomacia pode ser um pouco prejudicada diante de toda essa movimentação dos astros. Cuidado para que a impetuosidade não afete sua capacidade de julgamento. Ótimo momento para ter novas ideias, abrir novos caminhos para chegar onde você deseja e merece. A atividade física será uma poderosa aliada para evitar que a irritação se torne em uma explosão.

Virgem

A sensação será de que o mundo enlouqueceu nesta semana. Calma, as coisas podem sair do seu controle, porém, há um propósito oculto: fazer você entrar em campo. Agir! O momento certo é agora. A perfeição? Alcançada ao longo dos passos dados durante a execução do projeto. Chega de procrastinar, de dar desculpas, justificativas! Use o que tem disponível agora.

Libra

A semana ensinará uma lição nada gostosa aos nativos desse signo: não existe unanimidade. Por melhor que sejam suas intenções, nem todos irão lhe entender. Pare de buscar a aprovação dos demais. Os astros pedem amor próprio. Por isso, cuide-se. Coloque-se em primeiro lugar caso tenha colocado todos os demais antes de você. Fortaleça esse músculo.

Escorpião

Enfrentar nossos medos nos liberta. Com toda essa configuração astrológica, fica difícil fingir que está tudo bem quando na verdade não está. O momento pede coragem para fazer o que é preciso ser feito. Quando nossa mente se torna nossa inimiga, querendo nos manter onde estamos, controlando nosso futuro, é preciso focar em agir. Pensar menos e fazer mais, topa?

Sagitário

Características como a espontaneidade e sinceridade estão ressaltadas, o que pode trazer mal entendidos e discussões desnecessárias. Evite comprar brigas que não são suas sem antes averiguar a fundo os fatos ou defender quem não pediu. Exercícios físicos serão aliados contra a impaciência que pode surgir por causa das coisas não serem como você deseja.

Capricórnio

Ser flexível, inovar, fazer diferente, trilhar caminhos novos não tende a ser algo simples para um nativo do elemento terra. Ter os pés no chão, executar sem desviar do foco, sempre foram diferenciais seus. Porém, a semana pede ajustes, um olhar para além dos muros do conhecido, do que tens planejado. É hora de mudar tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Aquário

Toda liberdade tende a ser conquistada. Andar de mão dadas com a maturidade para saber quando ceder a ímpetos e quando refreá-los. Nesta semana, os astros pedem cautela na hora de agir, principalmente se já estamos sendo impetuosos. Do contrário, uma dose na medida certa de novidades sempre contribui para crescer e expandir. Qual é seu caso?

Peixes

As águas serão remexidas e não dará para fugir daquilo que precisa ser feito, que depende somente de você. A semana pede iniciativa para resolver pendências. O universo tende a recompensar quem faz o que é preciso. Comemore vitórias e esteja atenta aos sinais do seu próximo passo. Algumas vezes, o embate é necessário para dar limites e se fazer ser ouvida. Reflita!

