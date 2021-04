Horóscopo da semana: alerta para emoções intensas

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase crescente passando para a Cheia nos signos de Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Com isso, nosso senso estético e de harmonia tende a ficar mais apurado. Esteja alerta à armadilha de se anular para querer ficar bem com todos.

A configuração astral chega de forma intensa. Pede para olharmos nosso interior, nos expormos, buscarmos o conhecimento como um aliado para entender este momento. Hora de se aprofundar. Buscar a origem do que vivemos.

Com Plutão, regente de Escorpião, entrando em retrogradação e a Lua passando por esse signo, o alerta para os efeitos dessa influência são grandes. Tendemos a nos voltar para dentro, buscar o recolhimento a fim de mudar algo importante.

As emoções estão intensas e devem ser acolhidas com carinho e equilíbrio para serem superadas. Assim, você poderá seguir em frente na sua jornada de crescimento pessoal.

No dia 27/04, a Lua se torna Cheia e marca a data de um grande evento do Oriente: o Festival de Wesak, também conhecido como o Festival da Iluminação de Buda, que seria a expressão da Sabedoria.

A celebração ocorre na Lua Cheia, quando o Sol está no signo de Touro. Nesse dia, fica a dica para parar e refletir sobre nosso interior, nossas sombras, repensar toda a vida, se estamos seguindo em frente, aprendendo com o nosso passado e evoluindo como pessoas.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Semana começa pedindo diplomacia. Cuidado na hora de se expressar, a impulsividade pode colocar você em situações complicadas. A atividade física será uma grande aliada para extravasar, estar em equilíbrio para lidar com os desafios. Com o Festival de Wesak acontecendo, que tal dar aquela paradinha e refletir sobre sua vida e seus próximos passos?

Touro

Bom momento para estar a dois. Aposte em uma janta, em aquecer a intimidade, deixar a relação mais picante, quebre a rotina. Os astros trazem profundas reflexões nesta semana do Wesak. Um ciclo está por se encerrar, preste atenção onde ou com quem será. Aposte no novo que chega. Cerque-se do que precisa para saber onde pisa e siga em frente.

Gêmeos

Suas palavras podem expressar a profundidade do momento. Com a configuração astral nada é como parece ser à primeira vista, e esse olhar deverá estar em pauta nesta semana. Ótimo momento para estudar, se aprimorar, fazer algum curso, conversar com pessoas que têm algo a agregar a sua vida. Permita-se ir além, rever crenças e trilhar novos caminhos.

Câncer

Momentos de altos e baixos podem surgir. Fique atenta. A vibração astral derramada sobre todos nós traz a mensagem para olharmos nossas sombras mais escuras e acolhê-las. Transformá-las em forças e capacidades que nos levam a desbravar, crescer e expandir. Para isto, é chegada a hora de identificar motivos que deixam você insegura e colocar um ponto final nisso.

Leão

Chegou a hora de renovar. O que não tem dado certo, dar um basta. Nem sempre o que precisa ser feito ou dito é algo leve, porém, é necessário para que o pesado se torne suave. Faça o que for preciso. Mude o que for necessário. Pontue item por item com as pessoas. Esteja preparada para as resistências, porém siga em frente mesmo assim.

Virgem

Somos seres mentais, mas também emocionais, movidos pela energia de lugares e pessoas que trazem consigo aprendizados e que precisam, de tempos em tempos, serem revistos. Este é um dos momentos que pede uma parada, uma análise com carinho da nossa jornada até aqui. A vida não é controlável. Aceite e faça o que pode com o que tem.

Libra

Transforme erros do passado em grandes mestres do seu presente. Ter clareza da lição de cada um deles evita que você os repita. O momento está propício para isso, assim como para aprender algo novo. Que tal fazer um curso ou buscar mentorias para implementar algo no trabalho? Seu senso de justiça estará mais apurado. Esteja alerta para não entrar em confusões desnecessárias.

Escorpião

Com Plutão entrando em movimento retrógrado e a Lua transitando no seu signo, fica o alerta para a transformação que este momento pede. Para seguirmos em frente, o passado precisa ficar para trás. Honre-o, porém, solte-o. Desapegue. Se não conseguir sozinha, peça ajuda. Existências do passado podem afetar você hoje. Investigue seu inconsciente e liberte-se.

Sagitário

Com a Lua transitando no seu signo, você pode se sentir estimulada a ensinar, fazer um novo curso, ler um livro… Lembre-se de que tudo o que aprendemos é para nos transformar em uma pessoa melhor. Verifique se isso está acontecendo. Atenção à sua comunicação. Antes de falar, certifique – se de que as pessoas estão prontas para escutar o que tem a dizer.

Capricórnio

O foco é uma das suas maiores marcas. Porém, o foco equivocado impede você de crescer. Como saber se é o seu caso? Simples: observe se sua vida flui, é abundante, está de bem consigo mesma, nos relacionamentos a dois e familiares. Se sua resposta for “sim”: continue. Do contrário, reconhecer que o que tem feito não está dando os resultados que merece se faz necessário.

Aquário

A grande mudança parte do nosso interior. É ele que revela por meio de um sentimento de falta, do vazio de que algo não vai bem. Ansiar pela liberdade sem lidar com estas pendências é ilusão. A origem não foi trabalhada e é por isso que as situações se repetem. É hora de encarar essa realidade. Assumir a sua responsabilidade. Surpreenda-se. Sua vida ficará leve depois de fazer isso.

Peixes

A semana está mexendo com todas nós. Seremos estimuladas a resolver o que está em aberto. Você pode se perceber oscilando no comportamento, ora mais quieta, ora mais espontânea. Observe os sinais que o universo está enviando e faça ajustes. Está tudo bem. Trata-se de um momento de revisão. Para quê? Tornar você alguém melhor e expandir sua visão do mundo.

