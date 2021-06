Horóscopo da semana: O amor está no ar

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase minguante passando para a nova nos signos de Touro, Gêmeos e Câncer. Finanças, qualidade de vida, alimentação, comunicação, vendas e aquisições, família, passado, lembranças, apego serão alguns dos temas em pauta.

Esteja atento aos seus hábitos diários. Sua rotina te ajuda a crescer e expandir ou reforça vícios, o sedentarismo e o mindset escasso? Pare para refletir sobre isso, ok? É hora de mudar e o chamado está acontecendo. Você está aberto para isso?

Marte, o deus da guerra, passa a transitar em Leão, um dos signos mais persistentes, magnéticos e leais do zodíaco. Hora de lutar pelo seu lugar ao Sol. Você merece as melhores coisas do mundo! Os astros estão enviando uma forcinha extra para que conquiste vitórias. Mire no que você deseja, pois é hora de correr atrás.

Dia 10 teremos o eclipse solar em Gêmeos que alerta para a necessidade de equilíbrio entre as emoções e a coerência nas atitudes. Buscar a harmonia em nossas palavras será fundamental para evitar problemas. Aproveite para aprender coisas novas, meditar e olhar para dentro de si mesmo. Todas as pessoas possuem um tesouro em seu íntimo.

No Dia dos Namorados a Lua estará em Câncer, deixando as pessoas sensíveis e até mesmo carentes. Cuidado para não deixar que as emoções turvem a sua visão e faça você tomar atitudes que se arrependa depois.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Com o eclipse solar acontecendo nesta semana, que tal dar uma paradinha e olhar com carinho para seu interior? Buscar técnicas ou ferramentas terapêuticas que ajudem você a decifrar o sentido da sua vida? Para ir além, é preciso encarar o passado, aprender com ele para avançar em direção ao futuro. Esteja atenta à sua forma de se comunicar para evitar mal entendidos.

Touro

Com a Lua transitando no seu signo, fica o convite para olhar para sua vida financeira, sua alimentação e hábitos diários. Muito cuidado com a teimosia ou o apego. É hora de mudar e seguir em frente. Esteja atenta às oportunidades que surgirão ao seu redor. Nada é por acaso, se algo chega até você é porque está pronta e merece ir além. Pense nisso, ok?

Gêmeos

Com o eclipse solar acontecendo enquanto a Lua, o Sol e Mercúrio transitam no seu signo, há o estímulo para se abrir para o novo. Dentro de você há vários tesouros íntimos que pedem passagem. Silencie, honre seu passado, sua família, encontre as lições ocultas que fizeram você nascer dentro dela. Nada é por acaso. Desnaturalize sua rotina e se reinvente. Topa o desafio?

Câncer

Mais para o fim da semana, a Lua estará transitando no seu signo, deixando você mais propensa a sentimentalismos do que o normal. Tome cuidado para não se deixar levar pelas suas emoções e tomar decisões de forma precipitada. O início da semana pede uma atenção maior à necessidade de dizer não, dar limites sem medo de ser desaprovada. Cuide de você primeiro.

Leão

Com Marte, deus da guerra, passando a transitar no seu signo, a semana promete novidades interessantes para alcançar metas e atrair a atenção de pessoas poderosas para concretizar projetos pioneiros. Invista em você. Que tal dar uma repaginada no seu visual? Surpreender o seu amor? Se não tiver ninguém, essa semana tudo pode mudar. Esteja atenta.

Virgem

Você pode se desconhecer nesta semana. Seu comportamento poderá oscilar entre excessivamente apegada e teimar não mudar. Pode se ater aos detalhes e em outros momentos estar distraído completamente. Pode ser muito emotiva e em outros instantes muito racional. Calma, tudo passa. Respire fundo e trabalhe a paciência com relação a si mesma.

Libra

A semana começa pedindo atenção aos seus ganhos financeiros. Preste atenção aonde você está colocando seu dinheiro, se você está gastando ou investindo. No segundo caso, o dinheiro retorna para você de alguma forma, na primeira situação, não. Ótimo momento para aprender algo novo, se abrir para conversar com pessoas, dar atenção ao seu amor e à sua família.

Escorpião

A semana do Dia dos Namorados tende a começar mais picante, aproveite… Um bom papo pode render uma paquera interessante. Não desperdice oportunidades, ok? Com o eclipse nesta semana, algo muito íntimo poderá retornar, assim como algo do passado, lembranças, família, mágoas ou rancor de alguém para colocar um ponto final. Resolva pendências, ok?

Sagitário

Os astros nesta semana incentivam o aprender, o mergulho no autoconhecimento, a descoberta de mais uma pecinha do nosso quebra cabeças chamado vida. Fique atenta aos sinais que o universo traz até você para revelar o próximo passo a ser dado. Confie na sua intuição. Siga seu chamado e se surpreenda com grandes revelações sobre si mesma.

Capricórnio

Nem sempre as coisas acontecem como queremos, porém, isso não significa que estejam equivocadas. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas tortuosa é a nossa forma de interpretar sua grandiosidade em nossa vida. Por isso, caso algo não saia como deseja, não fique focada apenas nisso, olhe em volta e identifique outras oportunidades. Elas estarão lá. Esperando por você.

Aquário

Não há como ser verdadeiramente livre se não honramos nossas contas, compromissos firmados ou nos responsabilizamos por nossa melhoria como pessoa. A semana pede um profundo repensar da forma como tens conduzido a sua vida. Medite e esteja atenta aos sinais. Sua família de origem poderá pedir sua atenção. Fique de olho nas suas palavras. Cautela ao falar.

Peixes

A semana traz muitos movimentos dos astros e você, com sua sensibilidade, irá captar todos eles. Por isso, esteja atenta às mudanças de humor. Você pode sentir vontade de chorar por nada muito claro ou objetivo, sentir seus pensamentos confusos e não conseguir pensar direito. Cuidado, pois pode se arrepender ao tomar decisões, principalmente se elas forem tomadas de forma precipitada.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br