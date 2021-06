Horóscopo da semana: reviravoltas e questionamentos vão surgir

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase crescente passando para a cheia nos signos de Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário. Segredos podem ser revelados. Algo pode acontecer que provoque uma reviravolta na sua vida. É hora de encerrar ciclos e seguir em frente.

Ótima semana para se propor a aprender, investir em um curso, adquirir um livro ou até mesmo participar de um grupo de debate sobre um tema. Cuidado para não se meter em enrascadas por defender quem não pediu ou avaliar, precipitadamente, algo como injusto. Olhe mais de perto antes de falar ou fazer qualquer coisa.

Mais para o final da semana, entrará em pauta o tema trabalho, transição de carreira e, com isso, antigas dúvidas podem surgir: será que estou na profissão certa? Por que não me sinto feliz onde estou? É hora de mudar? Além disso, será instigado em todas nós o estabelecer e o bater metas. O quanto estamos focadas em fazer o que é preciso para alcançar o sucesso, o reconhecimento e, até mesmo, o aumento de salário que desejamos.

Mercúrio, que andava retrógrado, volta ao seu movimento direto, trazendo alívio e facilitando o entendimento entre as pessoas. Passaremos a ver com maior clareza e novos negócios podem surgir. Esteja atenta e aproveite.

Júpiter passa a transitar de forma retrógrada, pedindo mais atenção e dedicação ao nosso caminho de autoconhecimento. Busque saber primeiro quem é para trilhar o seu caminho e ser tudo o que nasceu para ser.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

A semana pede muita atenção da sua parte. Emoções e pensamentos podem turvar suas atitudes e colocar você em enrascadas. Reflita: cada pessoa que chega até nós traz consigo lições que precisamos identificar para superar. Está disposta a olhar com mais atenção ao que se passa ao seu redor? A atividade física será uma poderosa aliada para acalmar seu íntimo.

Touro

Mudar é necessário e faz parte da vida. Lutar contra esse fluxo natural faz você sofrer mais que o necessário. Pare e mude. Os sinais pairam ao seu redor e a mudança acontece conforme você se abre para ela. Pode ser leve ou penoso: suas escolhas vão mostrar. Confie na divina providência. Faça sua parte e se surpreenda com os resultados.

Gêmeos

Com seu Planeta Regente – Mercúrio – voltando ao seu movimento direto, tende a facilitar sua vida. Aposte no aprender coisas novas, em fechar negócios, compartilhar conhecimentos. Abra-se e se prepare para oportunidades de ganhos inesperados. Reveja crenças que podem limitar sua expansão. Orai e vigiai constante, ok? Assim você perceberá eles e conseguirá mudar.

Continua após a publicidade

Câncer

Adeus Inferno Astral. Com o Sol passando a transitar no seu signo, você pode perceber a vida voltar ao seu eixo, novidades acontecer e se sentir mais leve. Preste atenção nas oportunidades que rondam você. Seu trabalho pede atenção. Esteja atenta às demandas que pairam ao seu redor. Não espere que digam o que fazer. Tenha iniciativa e puxe a frente.

Leão

Seu senso de justiça tende a estar muito apurado nesta semana. Seja com relação a si, seu dinheiro, no trabalho ou as pessoas que a cercam. Muito cuidado para evitar entrar em brigas que não são suas ou que, por causa da proximidade com alguém, não averiguar a fundo para ter certeza se você está do lado certo.

Virgem

A vida é incontrolável e nesta semana você tende a perceber isso com muita clareza. Emoções podem estar mais à flor da pele. As pessoas cometendo exageros (até mesmo você!), focadas apenas em onde desejam chegar e nada mais. Calma, vai passar! Os astros pedem cautela. Hora de desengavetar projetos antigos no trabalho.

Libra

A semana incentiva momentos mais calientes a dois. Para as solteiras, pode surgir uma oportunidade de tirar a lasquinha de alguém. Aproveite! É hora de se aprimorar, buscar novas habilidades para subir de nível. Poder ser um curso ou até mesmo uma nova parceria. Fique atenta. Como está sua rotina de exercícios físicos? Está se cuidando? Intensifique ou retome, ok?

Escorpião

Com a Lua passando no seu signo, você pode sentir-se mais mexida que o normal. Situações ou pessoas podem te convidar a se reinventar, se renovar ou seja, mudar. As respostas que você procura estão no autoconhecimento. Não deixe que o medo engesse sua vida. Enfrente-os e se surpreenda que o que te prendia não é tão forte ou feio quanto você achou ser.

Sagitário

Muito alerta aos exageros nesta semana. Pode acabar comendo, bebendo ou exagerando em suas atitudes. Esteja alerta às suas palavras, ainda mais que seu planeta regente está entrando em movimento retrógrado. É hora de parar tudo e buscar ferramentas para se aprofundar em si mesma. Conhecimento é poder, mas autoconhecimento liberta. Pense nisso!

Capricórnio

Para termos outros resultados, seja pessoal ou profissional, é preciso aceitar que a vida é feita de ciclos. Nada é para sempre. Tudo muda e cada um de nós precisa acompanhar esse chamado. Pare neste instante e verifique quais são os sinais que estão ao seu redor. O que eles têm a lhe dizer? Qual a direção que estão lhe indicando? Difícil? Peça ajuda!

Aquário

Sua capacidade de captar respostas e ser criativa tende a oscilar nesta semana. Aproveite os momentos em que tiver insights e anote. Quando não estiver fluindo, retome essas anotações e aplique-as. Que tal renovar algo no seu trabalho? Um novo curso pode ser uma fonte de inspiração. Cuidado com seus questionamentos. Nem todos estão preparados ou gostam disso.

Peixes

O conhecimento certo traz clareza e respostas às perguntas. Busque-o. Peça ajuda se precisar. Permita-se sentir os ambientes onde está. Observe o que não é dito e se surpreenda com a forma como o universo responde às suas dúvidas. Que tal descobrir algo a mais sobre si mesma? Estude, cresça como pessoa. As demais áreas da sua vida serão beneficiadas com isso.

Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br