Horóscopo da semana: verdades libertadoras

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase Nova passando para a crescente nos signos de Câncer, Leão e Virgem. O Sol entra em Gêmeos iluminando nossos pensamentos, ideias, estimulando o aprender e a nossa comunicação.

As emoções podem estar mais fortes neste domingo. O alerta fica por conta de evitar deixar que a carência e o medo de não amarem você do jeito que é te dominem. Do contrário, o dia pode trazer alguns conflitos (em especial com quem amamos) desnecessários. Algo do passado pode retornar para que possa ser resolvido, acolhido e até mesmo perdoado. Esteja atenta.

Nos primeiros dias da semana, segunda e terça-feira, a Lua em Leão trará a força e a vontade de ir atrás daquilo que é seu. A verdade é um valor desse signo que pode nos trazer a luz para ver algo que não estamos vendo. Pode doer a princípio, mas depois ela tende a se tornar a chave para a libertação. O pedido é direto: brilhe, seja você mesma.

A partir de quarta-feira, a Lua transitando em Virgem nos motiva a cuidar da nossa saúde (perfeito para fazer aquele check up, um detox, que tal?), planejar melhor nossa rotina de tarefas diárias, analisarmos nossos passos até esse momento.

O alerta fica por conta do excesso de perfeccionismo que pode surgir nesses dias e isso afetar os relacionamentos, pessoais ou profissionais. Lembre-se: somos todos imperfeitos. Viemos nos aprimorar aqui e fazemos isso andando, em movimento. Feito é melhor que perfeito.

No sábado a Lua passa a transitar em Libra, incentivando a harmonia, o resgate de relacionamentos, a diplomacia, a beleza e o autocuidado. Quando foi a última vez que você fez algo para si mesma? Está nas suas mãos!

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Esteja atenta aos seus impulsos para que eles não levem você a se precipitar e, principalmente, se arrepender depois. Pensar antes de agir será uma boa pedida, assim como olhar para sua saúde. Excessos não são sinônimos de equilíbrio. Ótimo momento para organizar gavetas, colocar ordem em algo que tem sido deixado de lado há muito tempo.

Touro

Os astros sinalizam que é hora de desapegar, soltar e abrir espaço para o novo. Colocar em prática projetos, se aliar a pessoas, formar parcerias e trilhar seu caminho. Não deixe que sentimentos turvem sua visão, principalmente no princípio desta semana. Ótimo momento para um detox e retomar uma alimentação mais saudável. Cuide de si mesma.

Gêmeos

O Sol passa a transitar no seu signo, trazendo consigo toda sua força para abrir caminhos e iniciar novos projetos. Vênus e Mercúrio no seu signo reforçam a influência de lapidar suas palavras, pensar antes de falar, em especial nos relacionamentos. A Lua em Virgem pode surpreender, incentivando o planejamento e a organização. Aproveite essa forcinha extra!

Câncer

Você pode sentir oscilar a sua energia e humor nesta semana. Passar por momentos de muita sensibilidade, se sentir carente e até mesmo com baixa autoestima. Seu lado perfeccionista estará potencializado pelos Astros. Tome cuidado para não extrapolar e se tornar chata. Lembre-se que as pessoas erram. Faz parte do ser humano. O problema é repetir os erros.

Leão

Com a Lua transitando no seu signo, fica o alerta para você blindar sua autoestima e autoconfiança. Preste atenção às pessoas que estão ao seu redor, se elas realmente querem o seu bem, se torcem de verdade por você. Do contrário, é hora de se afastar, dar limites e encerrar ciclos. O momento pede para ser você mesma e seguir em frente.

Virgem

A Lua no seu signo ressalta a capacidade de organização, observação e planejamento. Aproveite para organizar, fazer aquela faxina em casa, no trabalho e abrir espaço para o novo. Ótimo momento para fazer aquele check-up, intensificar a sua rotina diária de autocuidados. O momento pede por atitudes e ação. Não deixe para amanhã, faça hoje!

Libra

Os astros incentivam o autocuidado, tanto em relação à estética quanto à saúde funcional. Colocar-se em primeiro lugar, tomar decisões, escolher novos caminhos e ir em busca do que precisa para tudo acontecer é um desafio na semana. Evite gastos excessivos. Tende a estar mais charmosa e atrair olhares. Se estiver solteira, aproveite!

Escorpião

Algum fato pode acontecer trazendo à tona uma verdade e isso deve mexer com você nesta semana. Pode parecer ruim à primeira vista, porém, tende a ser libertador. Tudo que nos chega tem um propósito oculto, cabe a nós descobrir qual é para encerrar esse ciclo. Aproveite, pois dificilmente algo passará sem que você perceba.

Sagitário

A semana começa com um chamado para olhar à família e, em seguida, estar atenta à forma como tem liderado quem está próximo de você ou influenciado no seu trabalho. Pode se surpreender consigo mesma ao estar mais atenta à rotina do trabalho, ao comportamento e à coerência das pessoas. Aproveite a energia e marque aquela conversa com os amigos.

Capricórnio

Muito cuidado com o excesso de perfeccionismo e inflexibilidade. Os astros incentivam a organização, o empoderamento e motivam a ir à luta, conquistar o que é seu por direito. Faça a sua parte e perceba o universo conspirar a seu favor. Neste momento, seja flexível para ajustar rotas, chegar mais rápido onde deseja e merece. Cuidado com a teimosia, ok?

Aquário

A liderança não é algo imposto e sim conquistado. Nesta semana você pode perceber isso acontecer em meio ao trabalho ou na vida pessoal. Estar à frente traz consigo algumas responsabilidades, como fazer aquilo que fala. Esteja preparada para honrar compromissos. Ótimo momento para organizar finanças, resolver pendências e estar pertinho de quem ama.

Peixes

A semana começa estimulando sua sensibilidade. Cuidado para separar o que é seu dos demais. Não sofra por escolhas que não foram feitas por você, muito menos pelas consequências disso. Seja prática e objetiva. Os astros te ajudam a ver tudo e todos com maior clareza. Aproveite para tomar decisões. Esteja atenta à sua saúde, em especial à alimentação.

