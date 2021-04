Horóscopo da semana: você está pronta?

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase Nova, passando para a Crescente nos signos de Câncer, Leão, Virgem e Libra. Hora de dar atenção a sua família, olhar com carinho para seu passado, dedicar tempo a si mesma, se amar tanto quanto você ama e se dedica aos demais. Suas atitudes tenderão a ser repensadas, afinal, você estará mais criteriosa que o normal.

Mercúrio e o Sol se unem a Vênus e Urano, que estão transitando no signo de Touro. Prepare-se para a remexida que os astros trarão na forma de você viver sua missão, amar, firmar parcerias, lidar com seu dinheiro e pensar. O que não faz mais sentido manter será questionado, ou algo do passado poderá retornar para colocar um ponto final definitivamente.

Antes que o Universo bagunce sua vida, saiba que você pode por si mesma escolher, tomar decisões e colocar tudo no lugar. Exige coragem? É certo que sim. Mas é necessário.

E, cá entre nós, você sabe muito bem onde precisam ser feitos ajustes, dar limite, terminar, mudar, falar… O momento pede para soltar o que não é coerente com o que você deseja e merece.

A mudança passa a deixar de ser uma escolha e se torna uma necessidade. Cabe a nós antecipar e ver onde e com quem para então se libertar e seguir em frente. Não deixar que o medo tome conta ou trave as iniciativas será um grande desafio para todas nós. Vá com fé! Confie e se entregue ao novo.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Chegou o momento de repensar seu futuro, o que deseja para si, às pessoas que ama e até mesmo em termos de carreira. Lembre-se que somos um imã, atraímos aquilo que somos. A vida sorri se você sorri para ela. O universo conspira a favor de quem faz sua parte. Se você escolhe bons pensamentos, se foca em ser alguém melhor, nada é capaz de segurar sua luz.

Touro

Feliz Aniversário. O Sol passa a transitar no seu signo, assim como Mercúrio. Ambos encontram Vênus e Urano. Resultado: pedido para encerrar ciclos e seguir em frente. Onde? Nos relacionamentos, na sua rotina, forma de lidar com o dinheiro, jeito de falar, forma de encarar os desafios que a vida traz. Encare de frente e se surpreenda, não é tão ruim assim…

Gêmeos

Não é que as pessoas são lentas, você é que é rápida. A semana pede paciência, que pense antes de falar, que introduza as ideias. Uma dica: imagine-se diante de uma criança de sete anos e adapte sua fala para ela. Como você falaria para ela? Faça isso com as pessoas e se surpreenda com o resultado. Elas irão te entender rapidamente. Topa o teste?

Câncer

Com a Lua transitando no seu signo, fica o chamado para olhar para seus antepassados, suas raízes, seus pais, lembranças da sua infância, crianças, seu lar e tudo o que acontece nele. Chegou o momento de encarar de frente algo que você pode estar evitando. Agora é a hora. Você sabe o que precisa fazer. Seja leal a si tanto quanto é para os outros. Cuide de si mesma.

Leão

A semana pode trazer desafios de liderança, principalmente por estar mais observadora que o normal. Sua capacidade de enxergar o que poucos veem estará muito forte. Cuide da sua saúde, esteja atenta a sua alimentação e ao seu sono. Preocupações podem tirar seu sono. Reflita: está em suas mãos resolver? Sim? Faça algo. Não? Relaxe e confie.

Virgem

A vida não é controlável e, nesta semana, algo pode acontecer e provar isso para você. Liberte-se de cobranças e culpas. O passado pertence ao passado e serve apenas para fixar aprendizados. Se não aprendemos com ele, a situação se repete até resolvermos essas pendências. Olhe para sua vida e identifique o que se repete. Pense menos e faça mais. É hora de agir.

Libra

Quando amamos, é muito fácil nos deixarmos de lado em nome desse alguém. Parece natural e certo colocar o outro em primeiro lugar. O que começa com abdicações simples tende a crescer, até acontecer anular de algo seu. O momento pede por revisões, por dar limites e retomadas de caminhos. Olhe para o passado e identifique onde que você se desviou.

Escorpião

A teimosia na medida certa contribui para seguirmos firmes no nosso propósito. Não deixe que decepções do passado influenciem suas decisões hoje. Os astros nesta semana pedem atenção aos detalhes, aos comportamentos e palavras não ditas, porém, expressas através das atitudes. A verdade pode doer no início, mas a libertação que ela traz é mágica.

Sagitário

Cautela, pés nos chão e o repensar de planos estarão em pauta nesta semana. Uma parada estratégica seria interessante para reavaliar seus passos e decidir se o caminho que vem sendo trilhado até esse momento continua válido ou se é hora de mudar. Seu corpo físico pede cuidados. Evite exageros. Ótimo momento para um detox.

Capricórnio

Nossa vida é uma grande escadaria e cada degrau é um aprendizado que pode acontecer com pessoas, em lugares e com situações. Estar aberta às lições é fluir junto com a vida. Negar, resistir, fingir que não é com você só traz mais sofrimento e problemas. Chegou a hora de mudar sua postura. Resultados diferentes exigem novos caminhos e novos mentores. Procure-os.

Aquário

Você pode se surpreender nesta semana ao se perceber mais com os pés nos chão, apegado a alguém, leal a regras e perfeccionista. Não deixe que as influências dos astros impeçam você de expressar sua criatividade. O desafio será convencer as pessoas a colocar em prática suas ideias. Monte um plano de execução e aplique-o.

Peixes

A mudança bate à sua porta. Pode ser que você já esteja percebendo a necessidade de rever comportamentos, dar limites, se reinventar, se empoderar e assumir sua luz. Esteja atenta às suas finanças e a sua saúde. Sua alimentação pede atenção, assim como sua família. O passado pode retornar pedindo pela finalização definitiva de algo que está em aberto.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

