Conselho astrológico desta sexta-fera (25)

Os astros podem trazer uma sensação de peso, como se você tivesse mais idade do que tem. Procure observar na sua vida onde estão gargalos que roubam a sua vitalidade ou disposição. Tome decisões. Cuide de si mesma.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br