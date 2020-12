14 de dezembro: conselho astrológico para começar bem o dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta, hoje é dia de Eclipse Solar! O passado pode retornar para sanar pendências. Mesmo que não goste, será necessário encarar o passado para se libertar e seguir em frente.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista e Mestre em Educação, Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.