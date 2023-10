Upcycling beauty: fique por dentro da novidade da beleza

Nas prateleiras, produtos sustentáveis são realidade ‒ os consumidores mudaram, as possibilidades de compra também. Um movimento global que propõe uma relação mais saudável com o meio ambiente através do reaproveitamento de materiais tem ganhado força. Ele dá novos rumos ao que seria descartado por meio da reutilização. A prática, inclusive, está no ramo da beleza: é o chamado upcycling beauty.

Uma pesquisa da Beautystreams, plataforma de previsões de tendências, aponta que 73% dos consumidores da gen z priorizam a sustentabilidade em suas escolhas de consumo. O novo comportamento também é observado em marcas, que cada vez mais adentram nas questões de impacto ambiental. Entre as mais recentes novidades, está a reutilização de insumos para a transformação em produtos de beleza, conhecida como upcycling beauty, como mencionamos anteriormente.

Lançada em 2021, a brasileira Ziel tem expertise no setor e é pioneira no país. A marca de cosméticos circulares, naturais, limpos e sustentáveis nasceu com o propósito de levar beleza junto à performance. “Sou farmacêutica e cultivava esse sonho há mais de 20 anos”, conta Ana Koff, CEO da companhia. O sonho saiu do papel através da utilização das sobras de uvas ‒ semente, óleo de semente e casca, partes não utilizadas pela indústria de vinhos e sucos. Depois, aderiram aos cristais de fermentação do vinho e, mais recentemente, cascas de maçã.

Produtos de upcycling beauty funcionam?

A aparição de empresas inovadoras no mercado é celebrada, especialmente quando buscam reduzir impactos ambientais. Mas, se o assunto é beleza, sobram dúvidas. Para começar: os cosméticos com ingredientes de origem natural são menos eficientes ou causam danos à pele?

Quem responde a dúvida é a cosmetologista Angela Bonjorno. “Os ingredientes passam por vários ensaios de controle de qualidade, segurança e eficácia. Normalmente, esses compostos naturais apresentam quantidades mínimas de substâncias ativas que são usadas como ‘marcadores’ e vão garantir a eficácia e segurança do produto.”

A propósito, os cosméticos criados através do upcycling seguem os mesmos critérios de regularização na Anvisa quanto à segurança e eficácia de uso que os tradicionais. “Os ingredientes circulares passam por processos que garantem segurança, são testados e acompanham laudos técnicos de qualidade”, explica Ana.

A confusão acontece por acreditar que eles fazem parte do grupo de produtos naturais conhecidos como in natura. “Estes últimos muitas vezes não possuem quantidades adequadas dos ativos responsáveis pelo benefício do produto”, aponta a cosmetologista. Ou seja, é possível que mercadorias in natura não tragam efeito algum, até porque elas não passam por testes ou por agentes reguladores. Outro ponto negativo é que podem conter substâncias indesejadas que causam irritações e ou alergias na pele.

Mais uma dúvida é sobre a reutilização de plásticos ou materiais recicláveis. Segundo Angela, esse processo requer cuidado, que deve ser gerenciado através de etapas e possuir controle de qualidade para garantir a segurança dos produtos cosméticos e dos consumidores.

“A legislação prevê o processo de reciclagem de materiais e, desde que os critérios de produção e controle de qualidade sejam respeitados, as embalagens recicladas podem ser totalmente seguras”, explica ela. No caso do material não ser submetido rigorosamente, o consumidor pode estar exposto a riscos de contaminação química, por meio de solventes, metais pesados e outros contaminantes que podem estar contidos no plástico, ou os produtos podem ter seu desempenho prejudicado, segundo a cosmetologista.

Hoje, existem produtos como shampoos, condicionadores, cremes e sabonetes criados a partir dessa lógica. No futuro, a beleza pode receber ainda mais inovações nessa área. Em caso de dúvida sobre a procedência de algum produto, procure saber se a empresa que o produz possui certificado de autorização da Anvisa.