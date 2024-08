As unhas rosas decoradas são a tendência mais recente no universo das nail arts. Românticas e delicadas, elas podem variar desde corações clássicos e minimalistas até francesinhas glitterizadas. Perfeitas para qualquer ocasião, são a aposta ideal para a sua próxima visita ao salão ou, também, na sua próxima aventura com os esmaltes em casa.

8 inspirações de unhas rosas decoradas

Nail art floral rosa

A estampa de flores é um clássico no universo feminino e, quando incorporada às unhas, pode resultar em uma nail art feminina e com toque divertido. Para fazer, é importante utilizar um pincel fino ou, ainda, apostar nos adesivos que já contém a estampa.

Unhas com animal print rosa

Ainda falando em estampas, o animal print é uma aposta atemporal para incorporar às unhas, e ela pode se tornar ainda mais jovial e despojada quando criada com cores inusitadas.

Unha decorada com glitter e coração

O glitter e o esmalte rosado são o par perfeito para as unhas! Este estilo é bem fácil de fazer: basta aplicar o rosa clarinho, e desenhar o coração e a francesinha com esmalte com glitter. Se quiser mais brilho, você também pode cobrir o esmalte (ainda molhado) com glitter para unhas solto.

Unhas rosas cromadas

As unhas cromadas são tendência há algumas esmaltações, e estão próximas de se tornarem clássicos. Vale lembrar que o efeito é criado com pó próprio para dar o efeito, certo?

Aura nails e detalhes em 3D

As aura nails, transportadas das tendências orientais, são a pedida perfeita para incorporar o rosa na próxima esmaltação. Você também pode embarcar no estilo 3D, que está se popularizando nos salões (e nas redes sociais, claro).

Nail art rosa degradê

As unhas em degradê são ideais para quem quer apostar na cor sem muitos exageros. Para reproduzir, aplique uma camada de esmalte amarelo pastel nas unhas ou, se quiser, qualquer outro esmalte com tonalidade clara e que faça uma boa junção ao rosa.

Em seguida, com uma esponja, aplique o esmalte rosa na ponta das unhas, dando várias batidinhas. Finalize com uma camada de esmalte transparente.

Unhas com degradê de brilhos

Já se a sua intenção for a de incorporar o rosa com brilhos, o degradê ainda é uma das apostas a levar na manicure.

Francesinha rosa com ondulações

As francesinhas são clássicas do mundo das unhas, e são ainda mais perfeitas quando recebem uma pitada de cor! Faça o design da francesinha, com a ajuda de um pincel fino, no topo das unhas, menos no anelar e no mindinho.

Nas unhas restantes, ouse brincar com ondulações de maneira livre.

Agora, chegou o momento de se inspirar no rosa!

