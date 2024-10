5 unhas quadradas decoradas de forma elegante e autêntica

As unhas quadradas são um clássico! Não importa se a nail art é colorida, com francesinha ou repleta de detalhes, esse formato tem ganhado cada vez mais adeptas. Nada melhor, então, do que inspirações de unhas quadradas e decoradas de forma sofisticada para você elevar o visual das mãos. Veja aqui!

Unhas quadradas com decoração delicada

Encontrar uma esmaltação que equilibre delicadeza e originalidade pode ser um desafio para muitas pessoas. A boa notícia é que escolher cores claras e ondulações é a melhor estratégia. Para desenhar, basta usar uma palito fino.

Nail art com olho grego

Quem é apaixonada por símbolos de proteção, especialmente o olho grego, se beneficia dessa nail art. Faça um pingo azul, outro menor em azul bebê, um branco e, por fim, uma bolinha preta, para criar a figura. Nas outras unhas, desenhe linhas com variações a partir de um pincel.

Francesinha em unha quadrada

As francesinhas nunca saem de moda. Seja um modelo repaginado ou clássico, elas estão nas unhas de diversas mulheres. E, para quem é fã, a dica é escolher o formato quadrado para investir nessa opção. Vale passar um tom mais escuro por baixo e, na parte de cima, inclinar o pincel na horizontal e carimbar a região.

Inspiração de unha quadrada com tons marrons

Por outro lado, os tons marrons são uma escolha perfeita para quem deseja um visual mais sóbrio. É possível brincar com os formatos a partir de um instrumento fino e usar uma base mais clara para destacar as cores.

Nail art com decoração lilás

O lilás está entre as cores mais charmosas e delicadas dentro do universo das nail arts. Ao adicionar flores e pintar francesinhas com essa cor, o resultado é ainda mais aconchegante!

