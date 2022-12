Unhas para o Ano-Novo: 6 estilos para completar o look da virada

Você piscou e o final do ano já chegou! Não importa se você vai passar a virada para 2023 em casa, na praia, no campo ou na neve, ou qual será a cor do seu look, uma coisa é essencial: suas unhas não podem deixar de estar bem preparadas e estilosas!

Por isso, a seguir, separamos 6 estilos de unhas para completar o seu look de Ano-Novo!

Unhas de glitter para o Ano-Novo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 오이네일 🇰🇷 (@oi_nail)

Uma típica unha de Ano-Novo é a de glitter. Você pode apostar em um estilo 100% monocromático brilhante ou alternar uma unha com glitter e uma unha sem. Além de ficar um look lindo, o esmalte com glitter é ótimo para dar uma segurada na durabilidade – melhor pedida para quem vai passar o réveillon na praia.

Quer uma maneira diferente – e mais discreta de usar? Também vale apostar no esmalte nude, com um pouco de glitter na base da unha, formando quase que uma meia-lua invertida.

Nail art de Ano-Novo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 오이네일 🇰🇷 (@oi_nail)

Unhas que são verdadeiras obras de arte! Se você busca dar um up no seu look e sair do comum, aposte em uma unha decorada personalizada para passar a virada do ano. Pode ser dos desenhos mais simples, como pequenas bolinhas, aos mais complexos. Abuse na criatividade! Estrelas, aliás, têm a cara do Ano-Novo.

Uma unha de cada cor

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 오이네일 🇰🇷 (@oi_nail) Continua após a publicidade

Pintar uma unha de cada cor que você deseja atrair no novo ano é uma ótima estratégia para realizar todos os desejos, além de conquistar um look descolado. Você pode optar pelo colorido, ou seja, uma unha rosa, outra verde, amarela e assim por diante, ou explorar os diferentes tons de uma cor, como, por exemplo, fazer uma unha degradê da cor rosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ayten Gülçimen 🦋 (@aytengulcimen)

Chegou a vez de falar dela, a “glazed donut nails”, ou melhor, “unha da Hailey Bieber”. É um ótimo estilo de unha para sua festa caso você queira apostar em um look fresh and cool. Por ter esse efeito cintilante, a glazed nails combina muito com nosso verão também!

Unhas geométricas

Triangular ou circular, as unhas geométricas são divertidas para a virada do ano. Você pode compor de forma super colorida ou apostando em uma base neutra e tons metalizados. Fica lindo!

Francesinha colorida ou com glitter

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 오이네일 🇰🇷 (@oi_nail)

Para sair um pouco do comum e, realmente, celebrar a chegada de um novo ano, aposte nas francesinhas coloridas para dar aquele up no seu look. Você pode se jogar nas cores e fazer cada unha com um tom, ou apostar no monocromático colorido! O glitter, aqui, também cai muito bem.