Nail art e Halloween: aproveite a data para levar ousadia às unhas

Cansada da francesinha delicada ou do vermelho clássico nas unhas? Então, o Halloween, que é celebrado neste domingo (31) pode ser a desculpa perfeita para você apostar em uma nail art mais elaborada e assustadora, não é?

Independente se há ou não uma festa na sua agenda, o importante é se divertir e ter mais ousadia. Para CLAUDIA, as designer de unhas, Gi Camargo e Aline Morrisset, contam todos os pedidos que estão bombando no salão.

“As cores do momento são preto e branco, tons de abóbora com preto. Já os pedidos de unhas com desenhos variam entre fantasma, esqueleto, morcegos, caveiras, teia de aranha, craquelado de preto com laranja ou toda preta. É um pouco da nossa criatividade com a da cliente”, diz a designer Gi Camargo (@gicamargonails).

Já no salão da Aline Morrisset (@salaomiraouro) a ficção tomou conta de tudo com os pedidos de unhas inspiradas na série da Netflix, Round 6. “Apostamos nos símbolos que a produção apresenta para trazer identidade ao design. Fica da escolha da cliente o desenho em um único dedo, a filha única, ou em todos”, diz a profissional.

Ficou com vontade de experimentar? Confira o passo a passo da Gi Camargo para fazer a unha craquelada aí da sua casa.

1- Comece pintando sua unha de laranja, sendo um tom próximo ao de uma abóbora.

2- Depois, passe o esmalte preto por cima para criar o efeito craquelado na unha.