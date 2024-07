Unhas BB Cream fazem sucesso no Tiktok; conheça

As unhas BB Cream se tornaram uma tendência no Tiktok e Instagram. A ideia foi popularizada pela marca canadense Gelcare, que registrou dois de seus esmaltes – Rose e Lavender – com o termo BB Cream, até então usado para maquiagens, produtos para cabelo e até vaginais.

Os esmaltes prometem uma camada de cobertura leve e transparente para as unhas, criando uma base brilhante e ao mesmo tempo com aparência natural – camuflando quaisquer imperfeições como um “véu”, ganhando assim um acabamento polido e versátil para o trabalho, sair à noite ou eventos.

A proposta é que o tom nude deixe as unhas com aparência de naturais e bem cuidadas, desfocando possíveis sulcos e amarelamento – como um BB Cream faria com a pele do rosto.

Outros tons, como branco, lilás, rosa frio e pêssego —estão chegando ao mercado e sendo usados para a finalização.

Como fazer a unha BB Cream?

Nos perfis do Tiktok que aderiram à tendência, é possível saber o passo a passo para fazer a unha BB Cream. Antes de tudo, é necessário aplicar uma camada base do esmalte (quanto mais fina, melhor) e deixa-la secar por 60 segundos.

Em seguida uma gota de gel deve ser aplicada com a ponta do pincel no centro da unha e espalhada para contornar a cutícula, mas sem tocá-la, arrastando-o para baixo e fazendo constante pressão, até as pontas.

Para finalizar, aplique uma última vez o gel, arrastando da cutícula até a ponta levemente, para remover eventuais manchas.

Cure então na lâmpada LED por 60 segundos. Repita a aplicação do gel se necessário, até que a cobertura esteja uniforme. Ao finalizar, cure na lâmpada por 3 minutos.

