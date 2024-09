9 truques simples de beleza capazes de mudar completamente a sua aparência

Quem disse que mudar o seu visual precisa ser algo complicado ou exigir horas do seu dia? Se você já se sentiu sobrecarregada com dicas que parecem complicadas ou impossíveis de encaixar no cotidiano, não se preocupe. Às vezes, o segredo para estar sempre arrumada e com uma aparência bem cuidada está nas pequenas práticas diárias que podem ser facilmente incorporadas à sua rotina.

Pensando nisso, reunimos algumas soluções práticas e acessíveis que podem se encaixar facilmente no seu dia a dia. Esses truques são ideais para realçar sua beleza natural, simplificar seus cuidados pessoais e, acima de tudo, te ajudar a se sentir mais confiante. Confira abaixo:

Gelo no rosto

Você já deve ter ouvido falar que passar gelo nas olheiras diminui o inchaço, mas saiba que ele pode fazer muito mais por você.

Seja com uma pedra de gelo, colocando o seu rosto em uma bacia com água gelada ou mesmo materiais que mantenham as baixas temperaturas, como uma Gua Sha de jade, há uma série de benefícios de introduzir essas práticas na sua rotina.

O frio ajuda a diminuir a inflamação e a vermelhidão, o que pode ser especialmente útil para pessoas com acne ou rosácea. O contato com o gelo também estimula a circulação sanguínea, ajuda a tonificar a pele e a diminuir a aparência de poros dilatados, alivia a sensação de queimação ou coceira em casos de irritação cutânea e pode até preparar a pele para receber a maquiagem, criando uma superfície mais suave, fechando os poros e ajudando os produtos a durarem mais.

Usar o autobronzeador como contorno

Esse é um truque que viralizou nas redes, mas que precisa de alguns cuidados. A ideia é aplicar um autobronzeador nas áreas de contorno do rosto e pescoço, e logo em seguida, dormir. Ao acordar, você notará um efeito que imita a sombra que o sol deixaria na pele, além de deixar a face mais definida – e até mais fina.

E como o produto costuma durar alguns dias ou até semanas, essa estratégia pode deixar seu dia a dia mais prático, poupar tempo e te ajudar a já acordar com aquela cara de saúde.

Mas existem alguns pontos de atenção. Escolha um autobronzeador que tenha uma cor que se adapte bem ao seu tom de pele e que não crie um contraste muito forte.

Além disso, certifique-se de que a pele está bem esfoliada e hidratada antes de aplicar o produto para evitar manchas e garantir uma aparência uniforme.

Use também um pincel ou uma esponja de maquiagem para aplicar o autobronzeador com precisão nas áreas desejadas e, para um efeito mais natural, esfume bem para evitar linhas duras e criar um contorno suave.

Use curvex no cílios

Se não é muito fã de rímel, mas quer abrir o seu olhar, ou quer dar ainda mais destaque para o efeito do produto, essa pode ser uma boa solução.

O curvex ajuda a levantar e curvar os cílios, fazendo com que os olhos pareçam mais abertos. Com os cílios curvados também fica mais fácil distribuir a máscara de maneira uniforme, o que aumenta o impacto visual da maquiagem.

Invista em um travesseiro com capa de cetim

Pode parecer um detalhe, mas esse truque vai te ajudar de diversas formas. O cetim é um material suave e escorregadio, o que reduz a fricção com a pele durante o sono e ajuda a prevenir rugas e marcas de pressão.

O material também não absorve tanto a umidade quanto outros materiais, como o algodão. Isso significa que seus cremes noturnos e óleos hidratantes têm menos chance de serem absorvidos pelo travesseiro, permitindo que sua pele tire mais proveito desses produtos.

E não é só a pele que se beneficia. A superfície lisa do cetim também causa menos atrito com os fios de cabelo, o que reduz a quebra dos fios e minimiza frizz e pontas duplas.

Mantenha seus lábios sempre hidratados

Por mais que você esteja com um look impecável, um lábio rachado, ressecado ou descamando, pode trazer um aspecto de falta de cuidado e chamar mais atenção do que você gostaria.

Por isso, vale comprar um bom produto que hidrate e que retenha a hidratação nos seus lábios. E não é só a questão estética que é impactada. A hidratação ajuda a manter a barreira natural dos lábios, protegendo-os de agressões externas, como poluição e produtos químicos. Além disso, lábios secos e rachados podem ser mais suscetíveis a infecções.

Introduza óleo corporal na sua rotina

Você já deve ter visto vários vídeos de influenciadoras indicando diferentes marcas de óleos corporais, mas será que eles são tudo isso mesmo?

A verdade é que, sim, esses produtos são ótimos para fornecer uma hidratação profunda, ajudando a manter a pele macia e suave. Eles criam uma barreira que ajuda a reter a umidade e evita o ressecamento.

O uso regular de óleo corporal também melhora a elasticidade da pele, tornando-a mais flexível e menos propensa a estrias. E como contêm antioxidantes e nutrientes, pode ajudar a proteger dos danos causados pelos radicais livres.

Além disso, acalmam a pele irritada ou inflamada, proporcionando um alívio para condições como a eczema ou a psoríase, e adicionam um brilho saudável, fazendo com que ela pareça mais radiante e iluminada.

Penteie a sobrancelha

Sim, às vezes você não está com cara de cansaço, só precisava arrumar um pouquinho a sua sobrancelha. Estar com elas bem penteadas dá uma aparência mais bem-cuidada, melhorando o seu visual de maneira geral.

Se você usa produtos específicos para sobrancelhas, como gel ou pomada, pentear também ajuda a distribuir o produto uniformemente e a criar um efeito mais natural.

E o ato de pentear estimula o fluxo sanguíneo, o que contribui para um crescimento mais saudável dos pelos.

Passe protetor solar diariamente

Não dá para fugir dele. O protetor solar ainda é o melhor amigo da sua pele, pois protege dos raios ultravioleta (UV) do sol e previne o câncer de pele.

A exposição ao sol também é uma das principais causas do envelhecimento precoce, como rugas e linhas finas. O uso diário de protetor ajuda a minimizar esses sinais, prevenir manchas escuras e hiperpigmentação, como melasma, e ajuda a manter o tom e a textura da pele mais uniformes, prevenindo a formação de áreas desiguais.

Faça esfoliação no corpo uma vez por semana

Sabe o seu banho premium? Ele precisa incluir uma esfoliação para melhorar ainda mais o aspecto da sua pele. Isso porque ela ajuda a remover as células mortas da superfície, melhorando a absorção de outros produtos, como hidratantes; suaviza a textura, ajudando a eliminar áreas ásperas e promovendo uma pele mais uniforme e suave; além de desobstruir os poros, reduzindo a ocorrência de acne.

A esfoliação também previne pelos encravados, especialmente em áreas como as pernas e axilas, e estimula a circulação sanguínea, promovendo uma aparência mais saudável.

