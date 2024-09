Pele ressecada? Conheça os melhores óleos corporais do momento

Com a temporada de clima seco, é comum ouvir pessoas reclamando de uma pele cada vez mais ressecada e áspera, não é mesmo? Além de manter a hidratação com a ingestão de água e seguir as recomendações médicas, uma outra solução poderá te ajudar a combater os efeitos desse tempo seco: os óleos corporais.

Eles hidratam, nutrem e ainda perfumam a pele de forma eficaz! A seguir você confere uma seleção esperta com os 5 melhores óleos corporais do momento para dar adeus de vez ao ressecamento na pele. Confira:

Os melhores óleos corporais para pele de 2024

Óleo Hidratante de Banho Amêndoa | L’Occitane en Provence

Essa opção nutritiva de L’Occitane en Provence é bem leve e fácil de espalhar. Com ele você vai economizar um tempinho no seu ritual de limpeza durante o merecido banho premium, garantindo aquela hidratação diária potente e eficaz logo no primeiro uso.

Óleo Hidratante de Banho Amêndoa L'Occitane En Provence Compre agora: L'Occitane En Provence - R$ 369,00

Sua textura fluida como água elimina qualquer resquício de ressecamento e desfaz qualquer preconceito que existe em torno da pouca praticidade do óleo de banho. Além de não acumular, seu cheiro é suave e pode combinar com outras fragrâncias de hidratantes e perfumes de sua preferência. Aqui damos uma nota 5/5!

Óleo Desodorante Corporal Lolita | The Body Shop

Imagine um óleo corporal que, além de hidratar e iluminar, não deixa aquela sensação escorregadia na pele depois da aplicação. Essa é a vantagem do óleo desodorante corporal Lolita da The Body Shop, que tem uma textura mais parecida com um gel, que não gruda na pele.

Óleo Desodorante Corporal Lolita The Body Shop Compre agora: The Body Shop - R$ 59,90

O efeito é especialmente refrescante na hidratação pós-banho e sua fragrância garante uma projeção oriental, frutada e irresistível que perdura por horas a fio. Ele ainda entrega micropartículas de brilho que renovam o viço e a maciez da pele. Um luxo! Esse aqui garante uma nota 5/5!

Óleo Corporal Sève Amêndoas Doces | Natura

Considerado um clássico na rotina de cuidados da pele brasileira, este best-seller de Natura é tão eficaz quanto sua fama entre as amantes de óleos corporais em todo o Brasil. Sua fórmula é conhecida por ser leve, não grudar e nem causar manchas as roupas após o uso.

Além disso, seu aroma de amêndoas doces proporciona um sensação nostálgica capaz de te transporta para um ambiente confortável e cheio de boas lembranças. Ah, e para as grávidas, esse pode ser uma boa alternativa na prevenção contra estrias e foliculite na barriga. Nota 5/5!

Óleo Corporal Sève Amêndoas Doces Natura Compre agora: Natura - R$ 73,90

Óleo Corporal e Facial de Rosa Mosqueta Puro | Musquée Herbarium

Natural e altamente nutritivo, o óleo puro de rosa mosqueta da Musquée oferece firmeza e uma sensação de maciez quase instantânea para a pele madura ou extrasseca. Seus ativos veganos, como a vitamina E, ajudam a resgatar o viço eliminando aquele aspecto acinzentado em cotovelos, joelhos, coxas, tornozelos e outras extremidades que imploram por hidratação.

Óleo Corporal e Facial de Rosa Mosqueta Puro Musqueé Compre agora: Musqueé Herbarium - R$ 83,00

Por possuir uma fórmula altamente concentrada do ativo de rosa mosqueta, esse óleo poderá oferecer um efeito clareador à pele em casos de uso prolongado. Ostentar pernas luminosas e hidratadas nunca foi tão fácil! Nota 4,5/5.

Óleo Multifuncional Glorioso Nativa SPA Ameixa Negra | OBoticário

Testamos e asseguramos: esse produto multifuncional de Nativa SPA faz mais pela sua pele e cabelo do que a maior parte dos hidratantes, óleos e finalizadores que você tem na sua casa. Os ativos nutritivos, explica a fabricante, foram extraídos da quinoa, e por isso são tão nutritivos logo no primeiro uso.

Óleo Multifuncional Glorioso Nativa SPA Ameixa Negra Compre agora: OBoticário - R$ 129,90

Mas a verdadeira vantagem aqui é a versatilidade: deixa o cabelo instantaneamente brilhante e macio. O mesmo vale para a pele do corpo, que ganha um cheiro sedutor de ameixa negra que só a linha de Nativa SPA oferece. Nota 4/5.

Aposte você também nessa nutrição explêndida dos óleos corporais!

