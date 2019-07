7 truques ótimos de maquiagem para quem usa óculos

Quem usa óculos sabe que é um verdadeiro desafio escolher uma maquiagem que combine com as armações. Não são todas as técnicas que dão certo com os óculos, afinal.

A equipe de CLAUDIA separou algumas dicas que vão facilitar na hora de produzir a make.

Confira 7 dicas de maquiagem para quem usa óculos:

1. Ilumine a pálpebra

Se o seu grau faz com que a lente diminua o seu olho, use a make para aumentá-lo. A dica é iluminar a pálpebra móvel com uma sombra clara e cintilante. Outra técnica que ajuda a aumentar o olhar é aplicar uma sombra marrom bem rente à raiz dos cílios inferiores.

2. Sobrancelhas

Os óculos deixam a região da sobrancelha em evidência. Por isso é muito importante delineá-las para que as imperfeições não sejam destacadas. Faça um contorno rente ao seu desenho natural e preencha com sombra ou produtos específicos para a região.

3. Cuidado com o rímel

O produto é o maior aliado para quem usa óculos, mas alguns cuidados devem ser tomados. Se você possui cílios compridos, a dica é curvá-los para que eles não fiquem batendo na armação.

4. Aposte nas cores

Outra forma de destacar o olhar é através das sombras coloridas. Aproveite para brincar com as cores e combinar com o look do dia. Se você usar uma armação colorida, tome cuidado para não abusar. Escolha tons que combinem com seu óculos.

5. Use e abuse do corretivo

Como os óculos chamam muita atenção para os olhos, é muito importante que eles estejam perfeitos. Por isso é importante corrigir todas as imperfeições com a ajuda de um corretivo.

6. Pó compacto

Não há nada pior do que tirar o óculos e ficar com aquela marca da armação no nariz. Por isso, o uso do pó compacto é importante. Além de selar a maquiagem, ele impede que todo os produtos sejam transferidos para a armação.

7. Olhar gatinho

Um bom delineado fica bem em qualquer mulher, mas em quem usa óculos fica ainda mais incrível. O estilo traz um ar mais sofisticado ao look e deixa a pessoa com um olhar marcante. Que tal tentar?

Leia também: Batom borrado está se tornando tendência no mundo da beleza

+ Marcos Costa, expert em beleza, sugere dois looks completos para o inverno

Izabella Camargo conversa sobre burnout no nosso podcast