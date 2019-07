Marcos Costa, expert em beleza, sugere dois looks completos para o inverno

A mudança de estação também pode inspirar novidades no visual. É o que sugere o expert em beleza Marcos Costa que, ao lado do cabeleireiro Renato Campos, de São Paulo, fazem duas propostas distintas para atualizar o look – tanto no corte e na cor do cabelo, quanto na maquiagem.

De fios longos para curtíssimos

–

O corte pixie já ganhou o status de clássico. Não à toa, estrelas de Hollywood, como Anne Hathaway e Helen Mirren, já apostaram no estilo. A modelo Lidia Flores ostentava madeixas compridas, mas topou o desafio de um corte mais moderno, com fios bem desfiados. “Ele permite que a mulher vá para algo mais despojado, como na versão do ensaio, ou mais chique – penteando todos os fios com gel, por exemplo. É um curto versátil”, sugere Marcos.

–

Make

Para o make, um mix cintilante de marrom com rosa deu dimensão ao olhar. “São tons que dialogam com todos os tipos de pele”, explica Marcos Costa. A boca recebeu uma camada de batom em cor uva com acabamento laqueado.

Ondas como protagonistas

–

Para valorizar o cabelo da modelo Larissa Sorrentino, Marcos e Renato investiram em um comprimento médio. “As mechas foram desfiadas para que os cachos tomassem mais forma”, diz Marcos. Com volume realçado, o toque final ficou por conta das mechas em nuances de caramelo.

–

Make

Pensando no inverno brasileiro, que não alcança temperaturas tão baixas na maior parte dos estados, Marcos Costa aposta em uma pele leve com complementos glamurosos. “A pálpebra foi esfumada com sombra dourada brilhante e a boca recebeu um batom vermelho”, conta.

CRÉDITOS

Criação e beleza: Marcos Costa

Cortes e cor: Renato Campos (Ajour Campinas)

Pós-produção: Fujocka