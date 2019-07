Batom borrado está se tornando tendência no mundo da beleza

A maquiagem já deixou de seguir a linha da perfeição há algum tempo, privilegiando muitas vezes o aspecto natural. Nessa toada vem ganhando força nas passarelas o chamado blurred lips, que conquistou as blogueiras e famosas.

A ideia da nova técnica é abrir mão do contorno labial e do corretivo para assumir o efeito borradinho. O batom aparece de forma desorganizada e sem marcações.

O blurred lips é bem fácil de ser feito já que não exige nenhuma técnica e nenhum produto específico. O melhor de tudo é que você pode escolher o acabamento que preferir, matte ou cremoso.

O efeito esfumado fica lindo em cores vibrantes e até mesmo em tons nudes. Comece por onde você se sentir mais confiante.

Como fazer

Antes de mais nada você vai precisar de um hidratante labial. Ele vai ajudar a esfumar o batom e criar o efeito borradinho. Pra conseguir o efeito, concentre o batom no centro dos lábios e dê leves batidinhas com os dedos, levando o produto até as extremidades.

Para conseguir o efeito de laterais esfumadas, use um pincel de esfumar e faça movimentos de vai e vem.

Confira como fica o efeito

Leia também: Como escolher o perfume certo?

+ Dois bons produtos para preencher a sobrancelha

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA