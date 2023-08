Tônicos Capilares: Cuidados com o couro cabeludo para fios saudáveis

Ter um couro cabeludo saudável faz parte da rotina de cuidados com o cabelo, afinal, a saúde dos fios começa com os bons cuidados com ele! Os tônicos capilares entram nessa etapa, já que podem aliviar sintomas e problemas nesta região, que, assim como acontece com a pele do restante do corpo, envelhece com o tempo e necessidade de reposição de nutrientes e hidratação.

“Os tônicos capilares são indicados para várias situações, desde processos inflamatórios que são utilizados para proporcionar a acalmia no couro cabeludo até aumento da circulação, ajudando no crescimento capilar, e para inibir o atrofismo folicular, no caso de processos de miniaturização”, explica a tricologista Viviane Coutinho, CEO do Instituto VIC e docente da Academia Brasileira de Tricologia (ABT).

“Essa é uma maneira de entregar ativos (medicamentosos ou cosméticos) de forma tópica no couro cabeludo. A função do tônico depende da composição, ou seja, de quais ativos estão sendo utilizados”, completa Ana Carina Junqueira, médica também especializada em cabelos.

Para que servem tônicos capilares?

Caso você esteja com inflamações, excesso de oleosidade ou problemas para que seu cabelo cresça, é possível utilizar um tônico capilar específico. “Eles podem apresentar princípios ativos como, por exemplo, blend de óleos essenciais, chá verde, cafeína, mentol entre outros, que trabalham no controle dessas disfunções”, pontua Viviane Coutinho.

“Para melhorar a inflamação do couro cabeludo e otimizar a circulação local, por exemplo, podemos utilizar tônicos a base de óleos vegetais como alecrim, lavanda e óleo de hortelã. Para reduzir a oleosidade podemos usar tônico a base de melaleuca ou ácido salicílico, e para estimular crescimento capilar podemos utilizar tônicos contendo o medicamento minoxidil”, aponta Ana Carina Junqueira.

Como usar o tônico capilar?

O tônico capilar pode hidratar o couro cabeludo, reduzir a quebra e até mesmo pontas duplas. Claro que é muitíssimo importante fazer um acompanhamento médico antes de sair passando diversos produtos na cabeça. Há tônicos que podem ajudar também na sensibilidade do couro cabeludo, mas leia sempre os componentes. Antes de usar qualquer produto novo, é bom entender se pode ou não causar alergia.

Na hora passar, para obter melhores resultados, aplique no couro cabeludo limpo após o xampu. Seque o cabelo com uma toalha antes de usar, absorvendo boa parte da umidade. Em seguida, passe o tônico capilar até cobrir todo o couro cabeludo. Por último, massageie suavemente a região para aumentar a absorção do produtor.

“Para facilitar a penetração dos ativos é indicado que o couro cabeludo esteja limpo para não diminuir seu resultado. O tônico é aplicado diretamente no couro cabeludo e pode vir em forma de spray, conta gotas, gel, entre outros. A indicação será sempre feita de acordo com a necessidade”, diz Viviane.

Ana Carina explica que o produto deve ser aplicado no couro cabeludo, apenas na raiz e não nos fios. “Os alvos celulares estão dentro da pele. Além disso, muitos podem ressecar os cabelos se estiverem em contato por muito tempo”, completa.

Há contra-indicações?

As contra-indicações variam de acordo com o ativo escolhido. “Há produtos em forma de tônico que são proibidos na gestação, por exemplo. Assim como há propriedades que podem piorar o processo alérgico ou inflamatório”, pontua Ana Carina Junqueira.

Viviane diz ser importante fazer uma avaliação das queixas capilares para entender qual o produto certo para o seu caso. “Escolhemos assim o princípio ativo e veículo de acordo com as necessidades. Lembrando que a escolha dos xampus também é importante, mas serão os tônicos que permanecerão mais tempo em contato com o couro cabeludo. Logo, terão mais efeito, sendo assim importantíssimo nos tratamentos. O ideal é sempre avaliar minuciosamente as necessidades e entregar a solução específica para elas.”