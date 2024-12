Testamos! Esses são os 5 melhores blushes em bastão de 2024

Os produtos multifuncionais dominaram o mundo da maquiagem em 2024. De bases a iluminadores, eles se tornaram um verdadeiro sucesso. Agora, são os blushes em bastão que prometem revolucionar a rotina de beleza, especialmente para quem adora tendências que realmente funcionam.

Nesta lista, testamos cinco dos blushes em bastão mais comentados da internet e revelamos o que cada um tem de especial. Pronta para descobrir suas próximas apostas de maquiagem? Confira!

Os 5 melhores blushes em bastão de 2024

Nudies Matte, de Nudestix

Nesta opção luxuosa da Nudestix, o blush combina praticidade e versatilidade com um efeito natural que arranca elogios por onde passa. Sua fórmula permite que o produto deslize suavemente sobre a pele, proporcionando um acabamento matte, mas com toque aveludado.

Já a pigmentação é equilibrada e permite construir camadas que vão desde uma cobertura leve até uma cor mais intensa, dependendo do look desejado. E o melhor: não precisa de pincel! Ele já vem com uma opção macia acoplada para facilitar a aplicação. Um show de blush!

Blush Nudies Matte de Nudestix Compre agora: Sephora - R$ 229,00

Jelly Tint 3 em 1, de Ricca

Você certamente já deve ter se deparado com vídeos de blushes em formato de gelatina rodando pela internet afora, certo? De início, pode parecer uma textura um tanto quanto inusitada, mas te garantimos que o efeito final é altamente viciante.

Aqui no Brasil, quem desenvolveu super bem essa textura foi a marca Ricca, que, com o blush multifuncional Jelly Tint, proporciona às bochechas e têmporas um tom natural e fácil de ser reproduzido.

Por ser um produto de textura mais úmida, ele precisa ser aplicado diretamente no rosto e espalhado com os dedos de forma rápida, evitando manchas. Além disso, sua embalagem é prática e super bem vedada, fazendo com que ele não resseque nem perca a pigmentação, que, diga-se de passagem, é alta e dura por horas.

Blush 3 em 1 Jelly Tint de Ricca Compre agora: Mundo Ricca - R$ 36,99

Sport Make Up All In One Mini FPS 30, de Pink Cheeks

Já pensou em usar produtos de maquiagem que, além de darem um up na autoestima, ainda protegem a pele dos raios UV? Pois é exatamente isso que essa opção macia da Pink Cheeks oferece.

Primeiro de tudo: seu acabamento é ultranatural e se destaca pelo fator de proteção solar 30 — perfeito para ser usado durante a prática de exercícios físicos. Além disso, é resistente à água e ao suor, tornando-se uma excelente opção para carregar na bolsa. Ficar bonita até mesmo na academia, por que não?

Sport Make Up All In One Mini FPS 30 de Pink Cheeks Compre agora: Beleza na Web - R$ 42,90

Blush Stick Glam, de Eudora

Não é preciso mais cruzar fronteiras para encontrar produtos de altíssima qualidade que proporcionam à pele formulações luxuosas. No Brasil, a marca Eudora já oferece esse tipo de produto com preços acessíveis e acabamentos de se orgulhar.

Fácil de esfumar e com alta pigmentação, este blush traz praticidade para qualquer produção de make, das mais simples até as mais elaboradas. Ele dura até 24 horas e tem uma textura leve e confortável, além de um efeito hidratante duradouro, que mantém o aspecto natural da pele por horas. Made in Brasil!

Blush Stick Glam de Eudora Compre agora: Eudora - R$ 69,99

Mini Stick 3 em 1, de Gaab Skin

Wellness também é beleza, afinal, cuidar do corpo e da pele também faz parte do nosso dia a dia. E nesse produto da marca Gaab Skin, todos esses elementos se encontram em um produto que é blush, sombra e batom ao mesmo tempo.

Disponível nas cores rosa, coral e terracota, ele conta com FPS 95 e UVA 40, garantindo uma proteção potente para sua pele com aquele toque de saúde e textura aveludada. E fique tranquila, pois sua pele será bem cuidada já que ele conta com ácido hialurônico e vitaminas C e E. Cuidado e beleza nunca andaram tão juntinhas.

Mini Stick 3 em 1 de Gaab Skin Compre agora: Gaab Skin - R$ 99,00

Qual dessas opções de blush mais te chamou atenção? Entre nessa tendência você também e garanta para suas bochechas uma beleza única e prática.

