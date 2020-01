Maisa deu o melhor conselho para quem está passando pela transição capilar

Apesar da pouca idade (ela completa 17 anos em maio), pessoalmente Maisa Silva é tudo aquilo que se vê na televisão: agradável, rápida nas respostas e articulada que só. Na noite da última quinta-feira (14), tivemos a oportunidade de bater um papo sobre beleza com ela, durante um evento organizado pela Gillette Vênus (marca da qual é uma das embaixadoras oficiais) – e falamos, entre outras coisas, sobre cuidados com a pele, transição capilar e, também, pelos femininos.

Maisa, que há pouco tempo fez um post em suas redes sociais contando que está em processo de transição capilar, disse que começou a alisar o cabelo quando era bem mais nova, com 11 anos de idade. Desde que parou com a química – começando pela parte de trás da cabeça, há cerca de um ano, e passando para a da frente, em junho passado – ela notou que estar em transição envolve bastante paciência:

“Tem sido um processo muito legal, porque eu acho que ele testa a nossa paciência. Eu não defini se é isso que eu quero para a minha vida, sabe? Eu quero saber como está meu cabelo agora, eu tenho essa curiosidade”, falou, com exclusividade, ao MdeMulher.

Exatamente por não ser uma decisão definitiva, Maisa destacou, ainda, que tem sorte por atuar em uma área que permite que ela use o cabelo de diferentes maneiras, mesmo sem alisá-lo:

“De repente, se eu não gostar, eu posso optar por fazer escova sempre, ou por usar chapinha, mas por enquanto tá tranquilo, porque com a minha carreira, felizmente, eu estou sempre fazendo meu cabelo. Então a galera não percebe muito que eu estou em transição”. Porém, vale dizer que muitas mulheres não têm esse privilégio, o que muitas vezes torna a transição algo complicado, e faz com que algumas acabem desistindo da atitude.

Para garotas que, assim como ela, pararam de alisar os cabelos, mas ainda estão inseguras com a decisão, a atriz e apresentadora, responsável por levantar importantes bandeiras em prol do amor próprio, deu algumas dicas valiosas:

“Primeiro, as pessoas vão falar que seu cabelo está estranho, que seu cabelo está com volume, com frizz… acho que o principal é você saber que começou isso por você, e não pelos outros, isso é o mais importante. Segundo, é saber que faz parte [do processo] acordar com o cabelo ‘feio’… ele vai ficar estranho, vai ficar meio esquisito e com várias texturas, é normal. O terceiro conselho é cuidar do cabelo, procurar pelos produtos certos e, principalmente, hidratar”, aconselhou.

Pelos e pele

Ao ser questionada sobre ter ou não uma rotina de cuidados com a pele, Maisa assumiu ser adepta do combo “básico”, que envolve tirar a maquiagem diariamente, lavar o rosto com sabonete próprio, aplicar um tônico facial e finalizar com hidratante.

Por fim, perguntamos a ela como era sua relação com os pelos do corpo e, por consequência, com a depilação:

“Eu nunca sofri pressão dentro de casa para me depilar, sempre fui muito desencanada com isso. Tanto que eu fui uma das últimas das minhas amigas a começar a me depilar… eu nunca pensei nisso como uma coisa de obrigação”, finalizou.

Fadinha sensata que chama, né?