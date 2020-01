Os pontos fortes e fracos de todos os indicados ao Oscar de Melhor Filme

No domingo (24) toda a nobreza de Hollywood vai se reunir no Dolby Theatre, em Los Angeles, para celebrar os melhores trabalhos cinematográficos do ano que passou. A 91ª edição do Oscar está cercada de mistérios. Sem apresentador, será que a cerimônia será divertida? E quem será que vai ganhar o grande prêmio da noite, o Oscar de Melhor Filme do Ano?

A disputa está embolada, e um bom termômetro para descobrir quem vai vencer o Oscar são as premiações dos sindicatos. Como quem vota no Oscar são os trabalhadores do cinema, os prêmios dos sindicatos são como uma prévia.

Os produtores, por exemplo, elegeram “Green Book – O Guia” como melhor filme do ano. Ele já havia faturado o Globo de Ouro de Melhor Filme – Musical e Comédia, e ganha alguns pontos na corrida pela estatueta.

“ROMA”, de Alfonso Cuarón, tem a torcida de quem aprecia um cinema-arte, algo assim mais sofisticado. O filme ganhou o BAFTA, o Leão de Ouro em Cannes, o Critics’ Choice… é o queridinho de muita gente, e, se levar o Oscar, não vai ser inesperado.

“Pantera Negra” já fez história por ser o primeiro filme de super-heróis a ser indicado na principal categoria do Oscar.

“A Favorita” reúne três grandes atrizes – Rachel Weisz, Olivia Colman e Emma Stone – trabalhando juntas de forma brilhante, e é um deleite para assistir

“Nasce uma Estrela” é o queridinho de quem é fã de Lady Gaga, e “já ganhou” pelo menos o Oscar de Melhor Canção Original, por “Shallow”.

Outro filme bem pop, que aqui no Brasil é chamado de “Filme do Queen”, é “Bohemian Rhapsody”, que conta a história de Freddie Mercury.

“Infiltrado na Klan” é o primeiro filme de Spike Lee a ser indicado na principal categoria do Oscar. O filme faz um paralelo entre os Estados Unidos dos anos 1970 e a atualidade.

“Vice”, estrelado por Christian Bale, conta a história de Dick Cheney, o mais influente vice-presidente da história dos Estados Unidos.