Unha baby boomer é perfeita para quem adora visual ‘clean’

Inspiradas no look clássico das unhas francesinhas – que têm uma fina borda branca nas pontas – as unhas baby boomer vêm com tudo para quem ama um visual mais clean. São delicadas e, ainda por cima, muito fáceis de fazer.

As baby boomer têm ganhado espaço nos salões e entre as entusiastas de nail art. Isso porque esse estilo de unhas é muito fácil de fazer e não exige muita manutenção, por usar tons mais claros.

O visual, também conhecido como “fade fencês”, consiste em um degradê – ou ombré – sutil e delicado entre um esmalte branco e um tom bem clarinho de rosa. A combinação também pode ser feita com outras cores, como tons pastel.

A finalização da nail art vai muito de acordo com a criatividade e com o gosto da dona das unhas. Algumas pessoas têm acrescentado apliques, brilhos e detalhes mais específicos.

Ainda assim, o único pré-requisito da tendência é que as unhas sejam compridas, para que o efeito degradê fique visível, independente do formato. O comprimento pode ser tanto natural, quando através de prolongamentos de gel, acrílico ou com unhas postiças.

Uma preferência já antiga

Ninguém sabe ao certo de onde surgiu a nomenclatura do visual elegante, mas muitas pessoas especulam que seja graças as tons favoritos das mulheres na época que seguiu a Segunda Guerra Mundial. Na época, houve um crescimento enorme no número de nascimentos, geração que foi denominada como baby boomers.

Confira algumas baby boomers para se inspirar:

–

–

–

–

–

