Experimente uma maquiagem que é bocão tudo!

Já pensou em se mostrar no borogodó e na ousadia de uma boca impactante? Curtiu a ideia? Então vamos ao tutorial, que explica tu-di-nho pra você investir neste look incrível!

Isto você já sabe: make bacana exige uma preparação impecável da pele. O primeiro passo é limpar e hidratar muito bem o rosto, inclusive os lábios, que serão a estrela deste look. Depois, disfarce as imperfeições e olheiras com o Corretivo Alta Cobertura Aquarela adequado para seu tom de pele. Sua textura cremosa e livre de óleos dá um acabamento natural e um efeito levemente luminoso. Aplique a Base Líquida Aquarela mais indicada para a tonalidade da sua pele – são oito tons diferentes para você encontrar a combinação perfeita. Além do efeito natural, o produto conta com FPS 8, que protege dos danos solares. Finalize a preparação com o Pó Compacto Matte Aquarela, para disfarçar o brilho causado pela oleosidade e manter o rosto com a aparência saudável.

Pele pronta? Então hora de exagerar no exagero das cores. O primeiro passo é aplicar o Lápis Kajal Cor Intensa Aquarela Marrom rente à raiz dos cílios. Não se preocupe em fazer uma linha reta e fina. Sinta-se livre! A dica aqui é esfumar logo na sequência, antes que o produto seque.

Em seguida, com a ajuda do Pincel Olhos Esfumador Aquarela, aplique o tom médio do Quarteto de Sombra+4 Color Aquarela 1110 e esfume toda a pálpebra móvel. Valorize o olhar aplicando várias camadas da Multimáscara Tint à Prova d’Água Preta Aquarela nos cílios superiores. Para dar aquele ar mais saudável e radiante ao make, passe o Pó Iluminador Glow Aquarela no cantinho interno dos olhos, ponte do nariz e acima dos lábios, região conhecida pelos maquiadores como arco do cupido. Essa operação pode ser realizada com a pontinha dos dedos, mesmo!

Hora de dar cor e valorizar as maçãs do rosto! Para isso, aplique o Blush Color Aquarela Bronze, dando leves batidinhas com os dedos nos locais em que deseja mais produto e, em seguida, esfumando com o Pincel Pó e Blush Aquarela para distribuir a cor e conferir uma aparência natural e saudável.

Chega a vez de colorir os lábios, estrela desse make incrível. Aí, quem manda é você: para um resultado mais leve, passe apenas uma camada do Batom Color Hidra Aquarela Vinho 540. Mas se quiser intensificar e exagerar ainda mais no exagero, é só passar mais camadas. Afinal, o que importa é transbordar sua essência criativa com toda liberdade!

Agradecimentos: Simone Barcelos, diretora criativa da Escola Madre, e Cintia Fonseca, docente e gerente da Escola Madre.