Café, brigadeiro e até guaraná: a febre dos ‘cosméticos gourmand’

Gel de limpeza de doce de leite, esfoliante de brigadeiro, lip balm de café… A receita é de dar água na boca, mas não é comestível. A gastronomia nunca esteve tão em conexão no universo da beleza – e os últimos lançamentos são prova disso. Aromas como o de baunilha, bala de iogurte e até guaraná foram alvo dos produtos lançados recentemente pelo mercado cosmético, e trazem aromas inusitados para os mais diversos produtos, da maquiagem ao skincare.

Chamados de cosméticos gourmand, esses itens de beleza possuem fragrâncias ou ingredientes que remetem a alimentos e sobremesas, como baunilha, chocolate, frutas, entre outros. Além do cheiro, muitos deles também apresentam texturas e cores que lembram os alimentos nos quais são inspirados, tornando o uso mais lúdico. Eles costumam ter aromas envolventes, trazendo uma experiência sensorial que agrada aos sentidos e, mais ainda, viraliza nas redes sociais.

“Eu acredito que o boom esteja diretamente ligado à busca por experiências sensoriais mais completas e reconfortantes. As fragrâncias doces e acolhedoras têm um poder emocional, evocando memórias e criando conexões afetivas”, opina Beca Milano, confeiteira famosa pelos seus bolos exuberantes, e que também é farmacêutica e fã da combinação entre beleza e gastronomia. Ela acaba de lançar, junto à Eudora, uma linha inspirada em sobremesas.

“Os consumidores estão cada vez mais interessados em produtos que não apenas cuidam, mas que também proporcionam uma experiência prazerosa, como uma indulgência cotidiana”, complementa Beca.

“Os aromas ‘gastronômicos’ nos agradam porque eles têm a capacidade de despertar sentimentos de conforto, nostalgia e prazer” Beca Milano, confeiteira

Para Beca, a tendência se deve à ligação afetiva que criamos com aromas ligados à comida: “Muitas vezes remetem a momentos felizes da nossa vida, como o aroma de um bolo saindo do forno ou o cheiro de uma sobremesa favorita”.

Sobre sua coleção, intitulada Doces Finos, Beca afirma ter buscado inspiração em fragrâncias e sabores de três de suas sobremesas favoritas: Bombom de Avelã, Tartelete de Limão e Macaron de Framboesa.

Apesar de cada vez mais o mercado se aventurar nas essências gastronômicas, os aromas ligados a esse universo requerem certa moderação, já que nem toda fragrância vinda desse universo pode terminar num resultado positivo. Para Beca, como farmacêutica e especialista nas receitas doces, é fundamental tomar certos cuidados.

“Embora muitos aromas gastronômicos sejam deliciosos na cozinha, nem todos se traduzem bem para o corpo ou para o ambiente de cuidados pessoais. É preciso muito estudo e uma formulação bem pensada para que os cheiros sejam harmoniosos e agradáveis, sem serem excessivamente doces ou enjoativos”, finaliza a confeiteira.

Conheça outros lançamentos de cosméticos gourmand

Além da Eudora, diversas outras marcas apostaram em cosméticos inspirados por receitas gastronômicas. Entre essas novidades, fizeram muito sucesso os lançamentos da Carmed, com seus hidratantes labiais inspirados pelos sabores da bala Fini. O Boticário também trouxe lançamentos que deram o que falar nas redes, caso da linha inspirada na clássica bala 7Belo e também no Guaraná, com direito a hidratantes com um fiel aroma do refrigerante.

Mais recentemente, a marca Quem Disse, Berenice? trouxe uma linha inteiramente inspirada em doce de leite, brigadeiro e baunilha, incluindo produtos de make, como gloss labial, e também esfoliante para a pele. Já a Creamy Skincare apostou num lançamento em parceria com a rede The Coffee, com lip balms nas versões Mocha, Latte e Chai.

Confira na vitrine esses e outros produtos de beleza inspirados pela gastronomia:

