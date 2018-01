Sombra azul: tendência dos anos 90 voltou com tudo

Não é surpresa que grandes tendências dos anos 90 estão vindo à tona, e mais uma febre dessa época voltou com tudo: a sombra azul!

A sombra azul ainda assusta um pouco, pois muitas mulheres acreditam que seja uma cor difícil de combinar, mas essa cor pode ser uma ótima opção para quem está experimentando fugir dos tons neutros. Além disso, verão e Carnaval formam um par perfeito com cores vivas.

Para deixar o medo de lado e aproveitar mais essa aposta de 2018, trouxemos algumas dicas para você arrasar no make. Confira:

Azul marinho cintilante

Ideal para noite, essa maquiagem cintilante não é tão complicada quanto parece. Perfeita para quem não quer passar despercebida.

Azul com glitter para o Carnaval

Azul combina (e MUITO!) com o Carnaval. Não economize no brilho na hora da festa!

Azul discreto

Sim, é possível usar sombra azul sem chamar muito a atenção. Se você é mais discreta, aposte nessa make.

Azul com toque amarelo

Para quem tem a pele negra, esse combinado de azul com amarelo fica incrível, realçando a cor da pele.

Azul e lilás

Azul com tons de roxo faz uma combinação perfeita.

E O LOOK?

Make pronta, mas falta montar o look. Veja nossas dicas rápidas para combinar:

1. Peças pretas são coringas e combinam com qualquer tipo de make

2. Evite combinar roupa azul com sombra azul, sempre tentando diversificar

3. Cinza, prata e verde escuro combinam com essa cor de make

4. Vestidos estampados com tom de azul em alguma parte da estampa casam muito bem

5. Para as que gostam de atrair olhares, amarelo e laranja fazem contraste com o azul

Use e abuse dessa nova tendência!

