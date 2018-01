Maitê Proença fala sobre saída da Globo

A atriz Maitê Proença definiu com “tristeza” a saída da TV Globo, em dezembro de 2016.

Ela soube pela emissora que não teria seu contrato renovado depois que rumores sobre a demissão foram publicados em colunas sobre TV.

“Ser demitida é uma tristeza, mas não é algo para discutir no jornal. Eles [Globo] estão no direito deles. Não gosto de entrar num lugar com 20 e ser expelida aos 60. Ninguém gosta disso”, declarou ao jornal Folha de S.Paulo.

“O cameraman começou junto comigo. A camareira me viu com 20 anos. É um bando de amigos, e isso cria uma rede de proteção, de conforto. É ruim você não fazer mais parte disso. Porque alguém resolveu que você custava caro para a empresa ou qualquer outro motivo”, disse. “Não sei se é diferente para os homens (…) Sei que em tudo a mulher mais velha tem mais dificuldade. Porque a exigência da juventude para a mulher, é maior.”

Em 2017, a emissora interrompeu longos contratos com estrelas de seu elenco como Isabela Garcia, Pedro Cardoso e Carolina Ferraz.

Entre outros papéis de destaque na Globo, Maitê Proença interpretou Clotilde, de O Salvador da Pátria, Helena, em Felicidade, e a Dona Sinhazinha Mendonça, na nova versão de Gabriela.

Na entrevista, ela também contou que já sofreu assédio. “Mais de uma vez, pessoas botando a mão em mim. Mas dei um chute.”

A atriz está em cartaz com a peça A Mulher de Bath, no Sesc Bom Retiro, em São Paulo, até o dia 4 de março.