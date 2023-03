“Soft sculpting”: como fazer uma maquiagem de contorno leve?

Depois da febre do contorno marcado influenciado pelas Kardashians, que perdurou desde 2015, o acabamento natural nas maquiagens tem sido cada vez mais valorizado, sendo, atualmente, o preferido das famosas. Mas, às vezes, é fácil pesar a mão na hora de utilizar a técnica de demarcar o rosto. Para que isso não aconteça, CLAUDIA conversou com a professora, especialista em maquiagem e dona de uma Academy de beleza, Ly Amorim, que entrega as melhores dicas para um contorno leve.

Maquiagem de contorno com creme ou pó?

Uma dúvida frequente ao escolher o produto ideal para contornar a pele é a incerteza entre o pó ou creme. Mas Ly explica que pelo fato do pó não ter uma textura parecida com a do nosso rosto e apagar o brilho natural da pele, para um look mais natural é necessário escolher um contorno em creme. A maquiadora ressalta, ainda, que tudo depende da quantidade que você aplica. Ou seja, sem exageros!

Escolhendo o tom ideal

É claro que a naturalidade do contorno também tem relação direta com o tom de base e corretivo escolhido, e analisando o subtom da pele podemos perceber se essa é mais quente ou mais fria: para ficar natural devemos optar pelo imperceptível, isto é, selecionar tons que simulem uma sombra natural do seu rosto e sejam fieis à temperatura da sua pele.

Além disso, é necessário escolher produtos que sejam apenas um ou dois tons acima do seu natural, caso contrário, teremos uma produção mais marcada. Para peles escuras, o contorno invertido também é bem vindo: clarear um pouco as regiões que gostaria de evidenciar.

Como fazer o contorno?

O contorno foi feito para tirar a atenção de um local. Se você quer “apagar” algo em seu rosto, o contorno pode ser ideal. “Quando a gente utiliza o contorno, tiramos a atenção daquele local. Se você não gosta tanto da sua bochecha, você vai utilizar o contorno naquela região. Se você quer diminuir o tamanho da sua testa, o contorno pode ajudar a diminuir. Assim como o nariz, as mandíbulas e o queixo”, explica a artista.

Para alcançar o acabamento natural desejado ela recomenda um pincel de esfumar. “Um pincel em que as cerdas sejam mais espaçadas, fofas, moles e cheias é o ideal. As esponjinhas e ‘Beauty Blenders‘ geralmente deixam o acabamento um pouco mais pesado”, conta.

Para aplicar, existem algumas regras básicas de como espalhar no rosto:

Deixar a mão mais leve

Ao pincelar o contorno no seu rosto, deixe a mão deslizar com leveza para que não marque muito o rosto.

Não pegar muito produto

Se for em pó, tire o excesso. Se for em creme, passe-o em alguma superfície antes de aplicar para que o pincel não fique carregado.

Movimentos circulares

Os movimentos circulares devem ser sempre valorizados. Eles fazem com que o produto esfume melhor.

O acabamento perfeito

Essa é uma dica importante: ao escolher o contorno em creme, o pó para selar sempre deve ser aplicado logo em seguida. Isso porque os produtos cremosos precisam de uma superfície “molhada” para serem facilmente espalhados.

Se você finalizou sua pele e ainda percebeu um acabamento intenso, aposte nas brumas. Elas hidratam a pele ressecada, tiram o efeito de maquiagem pesada e trazem um glow para a produção. “Pelo fato da maioria das brumas serem brumas líquidas, elas reidratam a pele”, finaliza a especialista.