Maquiagem com brilho: dicas para iluminar seu verão

A temporada mais quente do ano está chegando! Verão remete à praia, sol, água e pré-carnaval – alô, maquiagem com brilho e cor. O uso de brilho pode adicionar um toque moderno ao visual, e a pele bronzeada fica ainda mais radiante com iluminadores (corporais ou faciais), sombras cintilantes e delineadores com glitter ou metalizados.

Os maquiadores Celso Kamura, Letícia Gomes e Emerson Damascena tiraram algumas dúvidas sobre a durabilidade da pele, como se render aos visuais com glitter (sem exagerar) e mais. Vamos lá?!

Brilhe o ano inteiro com sugestões de Celso Kamura

“Brilho é tudo bom”, diz Celso Kamura, concordando que esse tipo de make pode brilhar o ano inteiro. Maquiagem com brilho não se limita apenas ao carnaval, mas há quem diga que é algo mais noturno ou que não conversa com dias quentes – ledo engano.

“O que vai equilibrar entre o dia e a noite são os tipos de produtos que você vai usar. Você pode usar um delineador com brilho de dia, uma sombra cremosa cintilante, depende do produto que você vai escolher e a área aplicada, para não ficar muito over“, ressalta o expert.

Celso Kamura sugere que você escolha destacar uma área específica do rosto. Por exemplo, se escolher destacar os lábios com brilho, evite exageros nos olhos para manter um equilíbrio no visual.

O mesmo vale para a situação oposta: se optar por um olhar com brilho, mantenha os lábios mais discretos.

Quanto ao uso de brilho no corpo, ele recomenda optar por produtos que possam se adaptar aos diferentes tons da pele e evitar aqueles que possam manchar, transferir para roupas e outras pessoas.

Ele também ressalta a importância do protetor solar antes de qualquer maquiagem para proteger a pele dos danos causados pelos raios solares.

O brilho sutil de Emerson Damascena

Durante o verão, está mais do que liberado usar e abusar de maquiagens com brilho para “looks frescos e radiantes”, recomenda beauty artist Emerson Damascena.

“Delineados brilhantes, pedrinhas, pigmentos, sombras cintilantes e iluminadores mais evidentes são algumas alternativas ideais”, sugere ele. “O gloss com partículas de pigmento também é uma excelente escolha para adicionar um toque de luminosidade aos lábios”, completa.

Para se render ao brilho sem que pareça exagerado, Emerson diz que a dica é: “focar na sutileza!”.

A aplicação de brilho em áreas específicas do rosto, como os cantos internos dos olhos, abaixo das sobrancelhas e nas maçãs do rosto, é um jeito delicado de realçar a pele sem exageros.

“Evite o uso excessivo de produtos brilhantes em toda a face para manter um visual equilibrado. Também é legal aplicar camadas finas e construir a intensidade gradualmente, garantindo um resultado mais leve e elegante”, completa o profissional.

Pele impecável com sugestões de Letícia Gomes

Usar brilho, ok, mas como garantir que a maquiagem dure em altas temperaturas? A expert em make, que é gigante no TikTok, Letícia Gomes, veio com recomendações de como construir um pele que consiga resistir ao calor.

“Para manter a maquiagem com brilho intacta nesse calorzão é crucial escolher produtos à prova d’água e de longa duração“, sugere a maquiadora.

O uso de primer facial, fixador de maquiagem e sprays de acabamento é fundamental para garantir a máxima durabilidade ao longo do dia.

Para finalizar, Letícia sugere optar por sombras e delineadores à prova d’água. “Priorize bases e iluminadores de fórmulas leves e de alta fixação. O uso de pós translúcidos também pode ajudar a controlar o brilho excessivo, mantendo a maquiagem fresca”, completa.

Se você ama maquiagem, certamente tem dicas aqui para brilhar durante o verão. Claro que há quem prefira caprichar apenas no skincare e deixar de lado qualquer make quando os termômetros sobem, e tudo bem.

