Skincare prático: 5 dicas para preparar a pele para o seu encontro

O Dia dos Namorados está chegando, e se a ideia é ir para o seu encontro e celebrar com a pele linda e bem cuidada, pode ficar tranquila: com cinco passos simples e rápidos, você estará pronta e confiante! A dermatologista Fernanda Porphirio, da Clínica Vanité, dá as dicas para acertar no skincare.

Olhos descansados

Usar pepinos para reduzir o inchaço dos olhos é um truque antigo, mas, acredite, ele funciona! “Use as rodelas de pepino resfriadas ao redor dos olhos, por 10 a 15 minutos. Eles ajudam na vasoconstrição e melhoram o aspecto de cansaço, além de diminuir o edema da região”, aponta.

Invista em uma esfoliação suave

A esfoliação é bem-vinda para limpar a pele, removendo células mortas e impurezas que acumulam nos poros. Ela deve ser feita com movimentos circulares e, de acordo com a especialista, com produtos específicos para essa finalidade. “Enxague em seguida. Isso deixará o rosto mais iluminado“, completa.

Faça uma skincare minimalista, mas eficiente

Não quer perder horas ou usar muitos produtos? Então pode ficar tranquila: basta seguir alguns passos básicos, mas certeiros. “Aposte em um sabonete específico para a limpeza facial e em ativos como vitamina A e C, que são antioxidantes e deixarão a sua pele com efeito glow. Não se esqueça do filtro solar, principalmente se o encontro for de dia (mas ele também vale para a noite, viu?). Com todos os produtos, vale atentar para o seu tipo de pele, mas as etapas de limpeza e proteção são fundamentais”, esclarece.

Não se esqueça da hidratação

E, claro, para incrementar o viço, é essencial potencializar a hidratação da sua pele. “Capriche nos produtos, optando por texturas mais suaves. Os ácidos hialurônico e glicólico, por exemplo, ajudam a hidratar e renovar a barreira celular. No mercado, existem máscaras faciais que distribuem de maneira compensada os ativos por toda a área do rosto, enquanto permitem que eles penetrem mais profundamente.”

Na hora do make

Chegou a hora de se maquiar? “Use sempre produtos de qualidade e de acordo com seu tipo de pele. Se for sensível, por exemplo, sugiro as linhas hipoalergênicas. Maquiagens de má qualidade podem causar alergias e piorar o estado da derme”, adverte.

Na hora de voltar, lembre-se também de reservar alguns minutinhos para remover todos os produtos – um cuidado que manterá a pele radiante: “Jamais se esqueça de retirar o produto antes de dormir, lance mão de um demaquilante ou lave o rosto. Deitar com a maquiagem obstrui os poros, ajuda na formação de cravos e espinhas, pode deixar a cútis mais oleosa, além de contribuir para o envelhecimento precoce.”