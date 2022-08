São Paulo Beauty Festival: salões renomados com 30% de desconto

A São Paulo Beauty Festival reúne os 50 salões de beleza renomados da cidade de São Paulo com descontos a partir de 30% em tratamentos capilares, coloração, corte e manicure, entre outros. Idealizado pela b.drops, o evento acontece de 16 a 30 de agosto de 2022.

O projeto conta com serviços especiais a preços fixos de 200 a 900 reais. A ação é uma oportunidade imperdível para que as pessoas conheçam os estabelecimentos renomados de São Paulo. Além disso, o público terá acesso a excelentes profissionais, produtos renomados e a tratamentos de beleza em importantes salões com valor promocional. Marcas como C.Kamura, unidades da rede Jacques Janine, MG Hair e ROM Concept participam do projeto.

No site da São Paulo Beauty Festival é possível escolher o salão de beleza desejado para ter acesso aos combos promocionais. Todos os serviços podem ser pagos via PIX e no cartão de crédito à vista ou parcelados em até três vezes. Os atendimentos também devem ser agendados diretamente no local escolhido, por meio do telefone ou do WhatsApp na descrição do voucher.

Além do preço

O festival chega ao mercado com a proposta de fortalecer o setor de beleza na cidade. Felipe Viante, sócio-fundador da b.drops afirma: “Queremos aumentar a visibilidade e o faturamento dos salões de beleza para atrair e fidelizar possíveis novos clientes. Essa iniciativa é essencial durante a retomada da economia. Após a experiência da primeira edição do projeto, nosso objetivo é reverberar a iniciativa a outros estados”.

Desde sua criação, a b.drops desenvolve importantes iniciativas, como Be Pink, campanha em prol do Outubro Rosa; e BePride, direcionada a valorização do público LGBTQIA+. “Nossa audiência de mais de 1,2 milhão de pessoas, em 800 salões pelo Brasil, cria uma importante comunidade para estratégias de comunicação que enaltecem assuntos de interesse no mercado de autocuidado e bem-estar”, aponta Frederico Viante, sócio-fundador da empresa que está presente em 800 espaços de autocuidado e mais de 1.600 mil telas digitais pelo país.