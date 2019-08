Saiba qual tipo de demaquilante é o melhor para sua pele

A rotina de beleza da brasileira tem aumentado cada vez mais. Dentre os produtos essenciais dos cuidados com a pele está o demaquilante, que servem para remover a maquiagem. Mas nem todo demaquilante serve para todo tipo de pele.

CLAUDIA conversou com a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para saber mais sobre os tipos de produto existentes e suas propriedades.

Confira os tipos de demaquilante:

Bifásicos

Este tipo de demaquilante contém óleo e água em sua composição. Ele é perfeito para remover maquiagens mais pesadas e é indicado para ser usado em áreas mais delicadas. Mas atenção! Apesar de remover a maquiagem com facilidade, os bifásicos deixam a pele oleosa.

Indicado para qual tipo de pele?

“Ideal para pessoas com pele seca, já que deixa a pele mais oleosa”, explica Paola Pomerantzeff. Com este demaquilante é essencial utilizar um sabonete líquido ou uma espuma de limpeza para retirar todos os resíduos do produto.

1. Demaquilante Bifásico Pele Mista HB 301 – Ruby Rose, Sunset Cosméticos, R$ 19,90*

2. Demaquilante bifásico roseta miniatura, Quem disse, berenice?, R$ 19,90*

3. Make B. Demaquilante Bifásico, o Boticário, R$ 43,90*

4. Óleo Removedor de Maquiagem Neutrogena Bifásico, Lojas Americanas, R$ 19,90*

Água micelar

Sem álcool e substâncias químicas (corantes, parabéns e sabão), a água micelar remove maquiagem, resíduos de protetores e hidratantes, e partículas de poluição. Não irrita a pele pois é feito a partir de substâncias que atraem as micropartículas de sujeira.

Indicado para qual tipo de pele?

“Ideal para pessoas com pele sensível ou que se irrita facilmente como no caso de quem tem rosáceas ou alergias”, diz Paola.

1. Água Micelar de Limpeza Facial 5 em 1 200ml, The Beauty Box, R$ 25,90*

2. Água micelar cicatricure, Ultrafarma, R$ 19,17*

3. Bioderma Sensibio H2O, Beleza na Web, R$ 59,90*

4. Solução Micelar Eau de Micellaire UltraLa Roche-Posay, Época Cosméticos, R$ 33,21*

Loções ou cremes

A maioria deste tipo de demaquilante possui substâncias hidratantes e calmantes em suas fórmulas. Eles são um produto 2 em 1, já que removem a maquiagem e hidratam a pele ao mesmo tempo.

Indicado para qual tipo de pele?

Pessoas com pele mais seca sentirão um “conforto extra” com esses produtos já que eles hidratam a pele.

1. Mousse Demaquilante para peles sensíveis com Coffee Skin, Pharmapele, R$ 60*

2. Demaquilante Conforting Cleansing Milk 200ml, The Beauty Box, R$ 70,90*

3. Clinique Naturally Gentle Eye Makeup Remover, Beleza na Web, R$ 138,90*

4. Creme de Limpeza Facial e Demaquilante de Camomila, The Body Shop, R$ 135*

Cleansings oils

Como o nome já diz, o cleansing oil possui uma combinação de óleos em sua composição. Este tipo de demaquilante se mistura com as impurezas, partículas de poluição, maquiagem e oleosidade existentes em nossa pele e os levam embora.

Estes óleos limpam a pele sem agressão e sem alterar o pH da pele. Além disso, eles promovem a retirada da maquiagem, limpeza da pele e hidratação em apenas um único produto.

Indicado para qual tipo de pele?

Podem ser utilizados por todos os tipos de pele, mas lembre-se que as peles da pessoas podem reagir de maneira muito diferente. “Aquelas muito oleosas poderão sentir falta de um tônico anti-oleosidade; e as outras, extremamente secas, precisarão de um hidratante extra”, explica a especialista.

E outro lembrete: se este produto for utilizado em excesso, pode se acumular na pele e levar ao aparecimento de cravos e aumentos de oleosidade.

1. Shiseido Essential Perfect Cleansing Oil, Beleza na Web, R$ 233,90*

2. Take The Day Off™ Cleansing Balm, Clinique, R$ 51*

3. Óleo de Limpeza Bioré Demaquilante, Drogasil, R$ 62,99*

4. La Roche Posay Lipikar Ap+ Anti-irritation Cleansing Oil, Lojas Americanas, R$ 182,16*

Veja mais sobre o cleansing oil aqui

Lenços demaquilantes

Se você está sempre na correria, os lenços demaquilantes vão ser seus melhores amigos. Eles limpam todo tipo de maquiagem e já vêm com substâncias demaquilantes em sua composição.

Indicado para qual tipo de pele?

“Pode ser usado em todos os tipos de pele, mas a longo prazo, se usado diariamente, pode irritar peles mais sensíveis”, diz Pomerantzeff.

1. Nivea Visage Lenço de Limpeza Hidratante, Drogaria São Paulo, R$ 12,57*

2. Bioderma Sensibio H2O – Lenço Demaquilante, Beleza na web, R$ 30,90*

3. Lenço de limpeza dupla face, Natura, R$ 22,90*

4. Lenços de Limpeza Refreshing Cleansing Sheets, The Beauty Box, R$ 159*

Toalhas demaquilantes

O tecido destas toalhas é formado por fibras extremamente finas de poliéster que quando umedecidas com água “agarram” as sujeiras da pele. Porém com este produto é essencial esfregar um pouco o produto na pele para criar atrito e melhorar a eficácia.

Indicado para qual tipo de pele?

“Também pode ser usada em todos os tipos de pele, mas tende a irritar as mais sensíveis a longo prazo pelo atrito. Peles mais secas podem sentir necessidade de um hidratante no final da sua aplicação”, explica Pomerantzeff.

1. Océane MakeOut Pink, Beleza na web, R$ 60,90*

2. Intense Toalha Demaquilante Bye Make Poliéster, o Boticário, R$ 39,90*

3. MakeUp Eraser Original, Época Cosméticos, R$ 39,80*

4. Toalha Demaquilante Removedor De Maquiagem Macrilan, Lojas Americanas, R4 14,99*

O que devemos evitar na hora de tirar a maquiagem?

Para as pessoas que possuem uma pele mais oleosa e acneica, é necessário evitar o uso de produtos que deixem sua pele ainda mais oleosa. Já para pessoas com pele mais ressecada, é necessário evitar métodos que ressequem a pele ainda mais.

O ideal é que um dermatologista examine sua pele e defina qual o melhor método demaquilante e de limpeza diária.

*Preços consultados em agosto de 2019.

