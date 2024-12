6 sabonetes de luxo para transformar o seu banheiro em um verdadeiro spa

Transformar o momento do banho em uma experiência digna de spa é um luxo que começa pelos detalhes. Além da decoração , a escolha de um sabonete pode elevar a rotina diária a um ritual de autocuidado . Texturas cremosas, fragrâncias sofisticadas e formulações ricas em ingredientes hidratantes ou terapêuticos tornam o simples ato de lavar as mãos ou o corpo uma pausa para relaxamento e bem-estar.

Pensando nisso, listamos opções que vêm embaladas em design requintado e são enriquecidas com elementos como óleos essenciais e extratos botânicos – perfumando a pele e o ambiente. Confira:

L’Occitane en Provence – Sabonete corporal Rose Citron Meyer

Este sabonete líquido corporal tem fragrância floral e cítrica, com o frescor cintilante e único do limão Meyer. A textura leve e suave é perfeita para um banho relaxante.

Sabonete Líquido Corporal Rose Citron Meyer 250ml Compre agora: L'Occitane en Provence - R$ 189,00

Natura – Sabonete Ekos de castanha

Essa opção proporciona uma sensação incrível no banho e contém óleo 100% vegetal puro da Amazônia e fórmulas biodegradáveis exclusivas, além de ser livre de gordura animal. O kit é uma ótima opção para presente, já que vem em uma caixa estampada e contém a fragrância de castanha essencialmente brasileira.

Natura – Sabonete Ekos de castanha Compre agora: Amazon - R$ 45,00

Natura Bothânica – Sabonete para mãos Fructus Folium

Responsável por limpar a pele sem ressecar e perfumar as mãos com uma fragrância fresca e deliciosa, este sabonete é ideal para combinar com outros produtos da linha Bothânica. Ele ajuda a criar rituais que fomentam momentos de autocuidado e conexão diária consigo mesmo.

Sabonete Líquido Mãos Natura Bothânica Fructus Folium Compre agora: Natura - R$ 161,90

Vyvedas – Kit Litsea Cubeba e Capim Limão

Este kit oferece cuidado diário com dois produtos. O sabonete líquido limpa profundamente sem ressecar, contando com pantenol para uma pele macia e aroma cítrico. Já o sabonete em barra limpa suavemente, trazendo frescor cítrico para o dia a dia.

Vyvedas – Kit Litsea Cubeba e Capim Limão Compre agora: Vyvedas - R$ 67,32 Casa Francis – Sabonete líquido corporal Sublime Fragrance

Toques de paixão, sensualidade e muita personalidade definem a fragrância Sublime, da Casa Francis. Marcante e adocicada, ela reúne notas de myrra, fava tonka e amêndoas.

Casa Francis – Sabonete líquido corporal Sublime Fragrance Compre agora: Casa Francis - R$ 69,00

Granado – Kit trio de sabonetes

O trio de bolas natalinas com três sabonetes em barra 150g é ideal para presentear. O kit com as fragrâncias Oásis, Jardim Real e Esplendor leva a experiência olfativa do perfume para o banho e para a decoração da casa.

Granado – Kit Trio de sabonetes Compre agora: Granado - R$ 150,00

