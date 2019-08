4 produtos de fórmula leve para pele e cabelo

A indústria da beleza também segue tendências. Às vezes, o que está em alta é um ingrediente, uma concentração específica de um componente ou uma textura. Ultimamente, são as versões líquidas que vêm ganhando espaço nas prateleiras.

Confira 4 produtos de fórmula leve para cuidar da pele e do cabelo. Eu testei e aprovei!

Como uma onda

A tecnologia micelar, na qual as moléculas englobam os resíduos para removê-los, já é sucesso em demaquilantes. De olho nisso, o mercado tratou de estender o conceito a xampus e condicionadores. A ideia é a mesma.

Os produtos promovem limpeza eficiente e bem menos agressiva. Fiquei curiosa e testei duas linhas dessa categoria: a recém-chegada Blends Micellar Premium, da Pantene, e a Meu Liso Micelar, da Salon Line.

Nenhuma delas contém parabenos. Os resultados foram parecidos – e ótimos! Meu cabelo ficou com a raiz bem soltinha, nada oleosa, e as pontas hidratadas em todas as lavagens.

Shampoo Meu Liso Micelar, Salon Line, R$ 12,50* Condicionador Blends Micellar Premium, Pantene, R$ 74,90*

Use com vontade

Até pouco tempo atrás, minha pele era muito oleosa. Isso talvez justifique a aflição que sinto ao usar produtos densos no rosto. Em geral, meus hidratantes são suaves. Uma ótima opção para ter à mão é a Hydra Sparkling, da Givenchy (249 reais, 200 mililitros), com um complexo que imita o frescor da água com gás.

A versão de cerejeira, recém-chegada às prateleiras, tem edição limitada. Via de regra, sigo o mesmo critério para o corpo. Recomendo a loção corporal em gel, novo membro da família Hydro Boost, da Neutrogena. A fórmula tem ácido hialurônico e é rapidamente absorvida. Se, como eu, você não gosta de se sentir pegajosa, vai aprovar também.

Hydro Boost, Neutrogena, R$ 39,90* Hydra Sparkling, Givenchy R$ 249 reais*