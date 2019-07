Produtos de beleza perfeitos para levar na sua próxima viagem

Selecionamos alguns produtinhos que vão te salvar na sua próxima viagem. Veja abaixo:

1- Tamanho micro

Nada pior do que carregar uma bolsa pesada e cheia de itens desnecessários no corre-corre do aeroporto. Reduza as dimensões do nécessaire com itens em embalagem miniatura. Em viagens internacionais, já vale a regra de 100 mililitros por recipiente (de xampu, cremes, óleos) para a mala de mão – somando o máximo de 1 litro no total. Use o mesmo conceito para os demais produtos, como primer e blush. Trocar a base líquida por versões em pó para evitar vazamentos também é uma boa ideia.

1- Miniesponjas de maquiagem Make Up 360, Belliz, R$ 25*

2- Fixador de make Mist & Fix, Make Up For Ever, R$ 70 (30 ml)*

3- Óleo corporal em bastão Licuri, L’Occitane au Brésil, R$ 49,90*

2- Direto no box

Não estranhe caso sinta diferença na textura do cabelo após o banho. Em alguns países, a água que sai do chuveiro tem variáveis na composição. É o caso da Europa, por exemplo, em que é comum haver excesso de calcário. Vale testar versões locais de xampu e condicionador, já formulados para essa condição. Na mala, carregue um óleo capilar. Ele reduz o frizz, se usado como leave-in, ou potencializa o condicionador com apenas algumas gotas.

3- Fora da caixa

O clima é um fator estressor, que pode deixar a pele temporariamente mais seca ou oleosa. Por via das dúvidas, carregue um sabonete suave. O destino tem praia? Hidratantes em gel são mais refrescantes. É desértico? Vá de creme com textura densa.

4- S.O.S unhas

Para quem não vai despachar bagagem no aeroporto, andar com objetos pontiagudos, como alicate e tesoura, não é permitido. Lance mão de produtos com alta capacidade de emoliência para adiar a remoção das cutículas e amenizar a sensação de aspereza ao redor das unhas. Para remover o esmalte, lenços ou discos de algodão que já vêm embebidos com removedor quebram um galho e tanto.

1- Discos removedores de esmalte, Ricca, R$ 7*

2- Creme para mãos Sense Floralis, Hinode, R$ 25*

5- Proteção sem esforço

Com paisagens incríveis a serem desbravadas, sobra pouco tempo para muitas etapas de maquiagem. Aproveite os recém-chegados ao mercado que garantem nutrição e proteção solar com pigmentação similar à cobertura de base. “Retoque ao longo do dia com uma versão em pó”, recomenda a dermatologista Paola Pomerantzeff, de São Paulo.

1- Hidratante com cor You Better Work!, Essence, R$ 29,90*

2- Color-Smart Day Moisturizer Waso, Shiseido, R$ 269*

6- Um produto, vários efeitos

Depois de uma longa temporada de acabamento opaco, o efeito acetinado, com leve brilho, chegou para ficar. De carona com a tendência, produtos cremosos e líquidos, que deixam o visual natural, pipocaram nas prateleiras. Uma das vantagens da textura é que dá para usar o mesmo item em várias áreas do rosto. Um blush cremoso, por exemplo, pode ser usado também para colorir as pálpebras. Já a sombra em bastão marca a linha dos cílios como um lápis.

7- Nas alturas

Apesar do ambiente fechado, quem viaja perto da janela do avião é atingido por radiação solar. Isso significa que o filtro é indispensável mesmo nessa ocasião. “O indicado é reaplicá-lo a cada duas horas”, aconselha a dermatologista Ana Carolina Sumam, do Rio de Janeiro. O ar frio e seco rouba umectação do rosto, do colo e das mãos. Um pequeno arsenal de hidratação já resolve o problema. “Em voos longos, dispense a maquiagem e aplique uma camada generosa do seu hidratante por baixo do protetor”, indica. No decorrer do trajeto, borrife uma bruma hidratante por cima de tudo quando sentir necessidade. Ela será absorvida sem escorrer. Bálsamos labiais com óleos vegetais na formulação também são boas apostas, pois criam uma película protetora. Reaplique após o lanche e antes de dormir.

1- Sombra Caviar Stick Eye Colour Chrome, Laura Mercier, R$ 139*

2- Mini-iluminador Shimmering Skin Perfector Liquid, Becca, R$ 89*

3- Blush em bastão Mark., Avon, R$ 27,99*

8- Efeito de salão

Quem não abre mão de escovar os cabelos mesmo durante uma escapada pode contar com uma nova geração de aparelhos modeladores. Os secadores bivolt, agora tão potentes quanto o convencional, e escovas elétricas com diversas cabeças de encaixe são uma mão na roda para improvisar um penteado especial longe de casa.

1- Secador dobrável Nomad, Arno, R$ 109,90*

2- Escova rotativa Spin Ceramic Íon Brush, Philco, R$ 209,90*

3- Prancha bivolt Bellatrix, Salon Line, R$139*

