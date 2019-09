Produtos de textura leve e aroma floral para a primavera

É só subir a temperatura que bate aquela vontade de atualizar a rotina de beleza. No meu dia a dia, os produtos densos e ricos cedem lugar aos suaves. Dou preferência a formulações refrescantes e ligeiras, que afastam a sensação de oleosidade e têm efeito purificante.

Gosto também de renovar os aromas e eleger cheirinhos menos encorpados, que tendem aos florais e são perfeitos para usar de manhã até a noite. A seguir, uma seleção de novidades e de aprovados após dias de teste:

Todo frescor

A textura em gel tem sido a minha favorita, da função de limpeza à hidratação. Duas boas surpresas chegam nesta versão este mês. O primeiro, da Caudalíe, tem óleos essenciais (como lavanda, melissa e alecrim) que ajudam a combater bactérias que provocam a acne.

Já o segundo, da Nuxe, buscou na flor de lótus um ativo capaz de nutrir e matificar as áreas que tendem ao brilho durante o dia. Vem ainda com microesferas esfoliantes naturais.

1. Gel de Limpeza Purificante Vinopure, Caudalíe, R$ 149*

2. Gel Diário Purificante com Microesfoliantes Aquabella, Nuxe, R$ 100*

À prova de cidade

Falou de cosmético multifuncional, tô dentro! Gosto muito de simplificar os passos na hora de me arrumar, e foi disso que mais gostei no (2) Protetor Facial Diário FPS 50 (46,90 reais*), da linha Renew Pollution Protect+, Avon, que reúne as funções antioxidante e antipoluição.

Afinal, os resíduos que estão no ar, especialmente nas grandes metrópoles, vão direto para a pele. Já pensou sobre isso? Se preferir versões com cor, pode contar com o (1) Neo Dermo Etage Protetor Solar Diário CC Cream FPS 50 (54,99 reais*), Eudora.

Jardim particular

Vários florais interessantes chegam ao mercado para celebrar a estação. Gostei muito do (3) Coach Floral Blush, Coach (499 reais*). Apesar de adocicado, dá para sentir o aroma cítrico da toranja e a base de almíscar. Quem ama essa pegada também vai aprovar o (2) Jimmy Choo Floral, Jimmy Choo (424 reais*), com magnólia, nectarina e bergamota, ou o (1) Eau de Toilette Rosas, L’Occitane (312 reais*), que tem a presença forte da flor e admite combinações com outras colônias da linha – ideia ótima para variar sem perder a essência.

Para potencializar a sua máscara com ingredientes naturais, reforce a hidratação dando algumas borrifadas de água termal durante o processo” Isabella Marinelli

Pureza para viagem

A argila já é uma queridinha das mulheres que curtem cuidar da pele, mas pode assustar aquelas com tendência ao ressecamento. Uma boa opção, nesse caso, é a variedade rosa, indicada para cútis sensíveis e delicadas. Dá para levar o efeito purificante do ingrediente também para o cabelo e o couro cabeludo.

Experimentei uma versão em máscara que mistura argila violeta e extrato de raiz de ouro. Meus fios ficaram soltinhos e brilhantes. A parte boa é que as duas vêm em tamanho pequeno, perfeitos para incluir no nécessaire daquela escapada de fim de semana.

1. Máscara para cabelo e couro cabeludo The Wake-Up Circle, Davines, R$ 129*

2. Máscara de Argila Free, Simple Organic, R$ 18*

*Preços consultados em agosto de 2019. Sujeitos a alteração.