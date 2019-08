4 dicas simples para fortalecer unhas quebradiças

Muita gente sofre com as unhas quebradiças e evitar o problema é um desafio para as mulheres. Existem alguns cuidados que devem ser tomados para conseguir que elas fiquem mais bonitas e saudáveis.

Adriana Castro, do Singu, marketplace de beleza, dá algumas dicas para fortalecer as unhas. Confira:

1. Aposte em bases fortalecedoras

Um item indispensável em todo o tratamento são as bases fortalecedoras. Elas protegem as pontas dos dedos e garantem uma aplicação mais uniforme do esmalte.

“As bases evitam que as substâncias danosas dos esmaltes sejam absorvidas e possuem componentes como carbonato de cálcio, formaldeído e derivados de quinino em sua fórmula”, explica Adriana.

2. Esqueça a acetona

Apesar de ajudar, e muito, na hora de tirar o esmalte, a acetona é prejudicial para a saúde das unhas, já que possui componentes agressivos que causam ressecamento. Isto aumenta as chances de quebra e enfraquecimento.

Como uma alternativa para substituir este produto, tente usar os removedores. Eles são tão eficazes quanto a acetona.

3. Deixe as unhas respirar

As unhas precisam de um tempo para respirar entre uma esmaltação e outra. “Para evitar problemas como a quebra e as temidas manchinhas brancas, retire o esmalte um ou dois dias antes de pintar novamente”, pontua a especialista.

4. Amor às lixas

As lixas são acessórios importantes. Elas são ideais para evitar os retalhos que ficam nos cantinhos quando as unhas quebram. A dica é repetir a prática por, pelo menos, uma vez na semana, deixando sempre as partes laterais retas para evitar que qualquer imprevisto resulte em uma quebra.

