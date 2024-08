Procedimentos para papada no pescoço: como cada um funciona e riscos

A papada, que nada mais é do que um acúmulo de pele ou gordura entre o queixo e o pescoço, é extremamente normal, mas incomoda muita gente. Não é à toa que, nos últimos anos, vêm disparando a procura por procedimentos estéticos que ajudem a eliminá-la.

Pensando nisso, entrevistamos Laís Rios, médica dermatologista e especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que fala sobre os procedimentos não-invasivos disponíveis atualmente no mercado, diferenças entre cada um, preço e riscos. Confira:

Papada no pescoço: principais procedimentos não-invasivos

Segundo Laís Rios, os principais procedimentos não invasivos para eliminar a papada disponíveis hoje são: criolipólise, ultrassom micro e macrofocado, radiofrequência microagulhada e aplicação das enzimas lipolíticas.

Como funciona cada um dos procedimentos

Criolipólise

De acordo com a dermatologista, a criolipólise é feita através do congelamento controlado da gordura do submento. “As células são destruídas e eliminadas de forma definitiva”, explica.

Ultrassom micro e macrofocado

O ultrassom micro e macrofocado, segundo Laís, atua por meio de lesão térmica nos tecidos, tanto subcutâneo, no caso da papada por gordura, quanto dérmico, para estímulo de colágeno e melhora da flacidez no local.

Radiofrequência microagulhada

A radiofrequência microagulhada estimula o processo de produção de colágeno através das agulhas e do calor gerado pela radiofrequência na pele, eliminando a papada.

Enzimas lipolíticas

As enzimas lipolíticas, de acordo com a especialista, são substâncias que, quando injetadas na gordura, causam a sua liquefação e posterior eliminação pelo organismo.

Os riscos de cada procedimento

A dermatologista aponta que, no caso da criolipólise, há a chance de ocorrer queimaduras no local, aumento da sensibilidade e, mais raramente, a hiperplasia adiposa paradoxal, que é quando as células de gordura aumentam, ao invés de encolher.

“No caso do ultrassom micro e macrofocado, o paciente pode experimentar queimaduras, lesão do nervoso e, em casos extremos, paralisia facial”, diz.

Já a radiofrequência microagulhada, de acordo com Laís, pode gerar hipercromia pós inflamatória, coceira e edema. “Por fim, as enzimas lipolíticas, quando mal aplicadas, podem provocar lesão neural, edema e até mesmo necrose de pele”, afirma.

Todavia, por mais que os riscos citados acima pareçam assustadores, a dermatologista afirma que todos esses procedimentos são pouco invasivos e absolutamente seguros. “Quando realizados por profissionais capacitados, há quase zero chances de algo dar errado”, declara.

Preço de procedimento para eliminar papada

Laís Rios pontua que o preço dos procedimentos para eliminar papada costumam variar de clínica para clínica. Contudo, a especialista afirma que os mais caros costumam ser a criolipólise (em torno de R$ 2000,00), o ultrassom micro e macrofocado (a partir de R$ 1000,00 por sessão) e a radiofrequência microagulhada (a partir de R$ 500,00 a sessão). “Normalmente, a enzima lipolítica é o mais acessível e barato”, revela.

*Os valores citados acima são apenas uma média, levando em consideração os preços divulgados pelas principais clínicas estéticas do país. Contudo, vale ressaltar: cada estabelecimento possui a sua própria precificação, e os gastos irão depender de uma série de fatores.

Causas de papada

Segundo a dermatologista, a papada é causada principalmente por fatores genéticos, porém se acentua nos casos de obesidade. “Algumas doenças como hipotireoidismo também podem contribuir”, explica.

A única maneira de se prevenir, de acordo com Laís, é evitando o sobrepeso. Entretanto, se a papada for genética, será absolutamente necessário que o paciente parta para tratamentos estéticos ou até mesmo cirúrgicos.

