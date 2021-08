Lançamentos de beleza: tecnologia no make, produtos para cabelo e pele

1. Efeito prolongado

O Glam Duo Clinical (34,99 reais), de Eudora, promete resultado final semelhante ao de micropigmentação, com mais contorno e volume dos lábios, além de longa duração da cor. Compre aqui!

2. Tempo de celebrar

Em comemoração aos 35 anos de Chronos, a Natura apresenta o Super Sérum Redutor de Rugas (112,80 reais), que fortalece a microbiota e estimula a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, mudando a aparência da pele.

3. Bronze 24h

Um clássico do make, o pó bronzeador Terracotta ganha duas versões limitadas. O Sun Bloom (na foto, 295 reais) combina o tom coral a reflexos dourados, iluminando de maneira natural.

4. Tá pago

A tecnologia da linha Make B. Track&Field Unlimited permite fazer exercícios sem borrar a maquiagem. O Balm Labial (31,90 reais) pode ser usado como blush e é resistente a água e ao suor. Tem ainda lápis, máscara para cílios, base e tint labial. Compre aqui!

5. Chegou!

Mais uma novidade da Fenty Beauty, marca de Rihanna, a desembarcar no Brasil. A Eaze Drop (179 reais, na Sephora) é uma base de baixa a média cobertura, que deixa a pele leve mas ainda assim oferece longa duração e resistência à água e ao suor. Está disponível em 25 tons adaptáveis. Compre aqui!

6. Leveza no olhar

O Delineador Líquido Color Trend (16,99 reais), da Avon, ganha três novas cores: verde menta, lilás e branco. A fórmula promete cobertura total no traço e boa duração. Compre aqui!

7. Xô, frizz

A queratina hidrolisada e o ácido hialurônico na fórmula da linha Blindagem Antifrizz, da Tresemmé, selam as cutículas, aumentam o brilho dos fios e reduzem o frizz do cabelo. Além do Super Condicionador (17,90 reais), tem xampu, condicionador, leave-in, protetor térmico e óleo finalizador. Compre aqui!

8. Cor em barra

As máscaras capilares em barra da Lola Cosmetics (39,90 reais) prometem reconstruir, hidratar e nutrir. A marca vegana garante que a ausência de água na fórmula aumenta a durabilidade. Levam pracaxi, maracujá, cupuaçu e manga. Compre aqui!

9. Puro luxo

Lady Million Fabulous (479 reais), nova versão da fragrância de Paco Rabanne, instiga a sensualidade com notas de pimenta-rosa, tangerina, flores brancas e baunilha. Compre aqui!

10. Na paleta

Sabe quando você gosta tanto de um perfume que quer usar em tudo? Na linha Pantone, da L’envie Parfums, é possível. Além do home spray (na foto, 109 reais), ainda tem a vela, o difusor e o sabonete líquido – com refil! – nas cinco fragrâncias disponíveis. Destaque para a embalagem linda. Compre aqui!