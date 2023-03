Naturalmente viçoso, rejuvenescido e hidratado: não há dúvidas de que este é o rosto que buscamos. E se antes o foco era reverter os sinais do tempo e até mudar completamente algumas características com a ajuda da cirurgia plástica, hoje o segredo está na prevenção e nos procedimentos menos invasivos, que realçam a sua beleza, mas sem modificá-lo quase que por completo. Com resultados rápidos e potentes, que não interrompem as atividades diárias e podem ser incrementados no dia a dia sem dificuldade, os tratamentos feitos em consultório reinam absolutos.

No talk patrocinado pela Galderma , “Procedimentos estéticos que cabem na sua rotina e te ajudam a manter sua melhor versão“, que aconteceu no último sábado (11) na Casa Clã, as médicas dermatologistas Maria Fernanda Tembra e Maria Paula Del Nero conversaram com Helena Galante, que é redatora-chefe de Claudia, Boa Forma e Bebê.com.br, sobre o assunto, atualizando os participante sobre as novidades do setor.

Equilíbrio é tudo!

Uma das poucas certezas que temos na vida é que o envelhecimento é natural ao ser humano. Agora, ainda mais: a expectativa de vida das brasileiras é de 77 anos. Com mais tempo pela frente, é normal querer envelhecer bem, por dentro e por fora. Quando falamos sobre a cultura da beleza, entretanto, é comum encontrarmos quem acredite que só fazer tratamentos estéticos seja suficiente para ter a aparência das celebridades, ou que a imagem que vemos no Instagram dessas pessoas seja alcançada apenas com treino e cremes.

Na verdade, água, hidratante, alimentação saudável, protetor solar e atividade física são tão importantes quanto os procedimento, quando o assunto é aparência. Com a tendência de prevenir, ao invés de reverter sinais que já se assentaram, para obter um efeito melhor, tudo isso ganhou ainda mais importância. “Resultados mais potentes aparecem quando a prevenção, ao invés do tratamento, acontece”, lembra Maria Fernanda.

Ajuda da tecnologia

Inovações tecnológicas surgem ano após ano em clínicas de cuidados com a pele. Das mais simples às mais complexas, elas são uma excelente alternativa para quem deseja retardar os sinais do envelhecimento com naturalidade, valorizando o rosto sem excluir as características pessoais, quando feitas por um profissional qualificado. Bioestimuladores de colágeno e produtos com ácido hialurônico, por exemplo, são capazes de gerar efeitos maravilhosos aos adeptos.

Bioestimulador de colágeno

O corpo diminui a produção de colágeno a partir dos 25 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o que contribui para linhas de expressão, rugas e flacidez. Adiar os efeitos da falta dessa proteína, então, é um desejo daqueles que buscam manter sua melhor versão. Quem faz isso muito bem é o bioestimulador de colágeno, que ativa as células da pele responsáveis pela produção e manutenção do colágeno, para promover a qualidade estrutural.

“O bioestimulador de colágeno está na moda. As pessoas acham que ele é a solução para todos os problemas – e mais ou menos é”, brinca Maria Paula. Maria Fernanda explica o motivo dele ser tão interessante: “Ele faz uma irritação na pele e essa irritação força o organismo a reparar a região, naturalmente produzindo mais colágeno. Então é o próprio corpo produzindo algo que ele já tem. O que tem um efeito natural, sem mudar as feições do rosto.”

Assunto em alta nos últimos anos, a harmonização facial, procedimento que visa corrigir assimetrias e realçar alguns traços do rosto, é feita com ácido hialurônico. Polêmica pela quantidade numerosa de pessoas que mudaram completamente depois dela, pode sim ser feita com naturalidade, quando o profissional respeita os limites das técnicas enquanto considera o gosto do cliente. O ativo também pode ser encontrado em produtos de cabelo e pele, com a função de hidratar a região em que for aplicado.

Tratamento individualizado

Quando uma celebridade faz uma mudança no corpo ou no rosto, é comum ficar tentado a repetir o procedimento. Antes de sair correndo para a clínica, veja se realmente quer isso – ou se está fazendo só porque alguém disse que ficaria bom em você. “Refletir sobre o quanto a gente faz com a vontade de atender ao desejo do outro e o quanto é para atender o nosso desejo é necessário”, lembra Maria Paula. No que diz respeito a procedimentos que vão evitar futuros tratamentos, a indicação é procurar bons profissionais, que individualizem o paciente e suas características.