Vai dar perfumes de presente de Natal? Saiba como não errar

Sempre ouvimos que perfume é um presente polêmico, que deve ser evitado para não desagradar a pessoa a quem queremos fazer o mimo. Mas será mesmo? De acordo com diferentes perfumistas ouvidos por CLAUDIA, isso caiu por terra. Se você pensa em dar perfumes como presentes de Natal, confira as dicas a seguir.

“Perfume, bem-estar, transmite sensações e sentimentos. Se queremos desejar momentos incríveis a alguém especial, é um ótimo presente”, garante Luiz Junior, especialista em fragrâncias do Grupo Vizcaya. Ele explica que o perfume em questão pode ser escolhido pelo perfil de alguém, pela ocasião, por uma tendência olfativa ou mesmo pelo estado de espírito que você deseja ao outro. “A fragrância marca o momento da vida através da memória olfativa, então quem presenteia com um perfume jamais será esquecido por quem a recebeu”, diz.

No entanto, além de imaginar a sensação que você gostaria que a pessoa sentisse ao “vestir” aquele cheiro, é sempre importante pensar em como ela é. “Conhecer a sua rotina e dinâmica de vida, além de suas escolhas de moda e acessórios é uma das primeiras dicas para não errar“, aconselha Luiz Junior.

“Outra dica é descobrir quais são as fragrâncias favoritas da pessoa presenteada e qual encaixa melhor com sua personalidade, seja um perfume cítrico, doce ou amadeirado”, acrescenta Verônica Kato, perfumista da Natura. A especialista lembra que existem ferramentas, como o Quiz da Perfumaria de sua própria marca, que, por meio de um questionário, fazem uma análise e seleção de fragrâncias de acordo com o seu objetivo, caminho olfativo e ocasião de uso.

Segundo a especialista, se o que se deseja é transmitir uma sensação de poder, vale apostar em um floral intenso, como jasmim egípcio, no caso de perfumes para mulheres, e, para os homens, um amadeirado intenso. “O chipre brasileiro é uma das fragrâncias mais marcantes e sofisticadas da perfumaria. É uma boa opção para mulheres corajosas, que querem viver a vida sem vergonha”, diz Verônica. Perfumes com esse traço podem ser perfeitos, por exemplo, para aquela amiga cheia de personalidade.

Já Ricardo Assi, sommelier de fragrâncias da L’Oréal Luxe, ensina que mulheres mais românticas e delicadas, que exalam feminilidade, tendem a gostar mais de perfumes florais, enquanto aquelas mais imponentes e cheias de atitude geralmente preferem fragrâncias mais quentes, doces e que imprimem esse aspecto em seu rastro olfativo. Para mulheres discretas e minimalistas, Ricardo recomenda florais frescos, e, para as mais clássicas, o perfume ideal tem tons florais amadeirados, com notas mais envolventes. “E o mesmo vale para os homens”, diz Ricardo.

“Os mais clássicos têm uma ótima conexão com perfumes mais amadeiradas, terrosos, quentes e que evocam segurança e poder. Já os homens extrovertidos, divertidos e dinâmicos tendem a se encantar por fragrâncias frescas, com notas cítricas e aquáticas, que transmitem energia. Já aqueles mais sedutores, românticos e intensos vão gostar de perfumes com notas mais quentes, com um toque de dulçor, criando aquela identidade magnética”, explica.

Outra dica de Ricardo para dar perfume de presente sem errar é descobrir qual foi a última fragrância que a pessoa em questão usou e gostou e, a partir disso, investigar as notas que compõem essa estrutura olfativa e buscar algo no mesmo estilo. “Também vale apostar em fragrâncias com estilos olfativos que são super coringas e versáteis. No caso dos perfumes masculinos, fragrâncias cítricas, aquáticas ou verdes cumprem bem esse papel. No caso dos perfumes femininos, podemos investir em florais delicados, florais frescos, ou cítricos também”, diz.

O especialista lembra que presentar com um perfume é a possibilidade de eternizar um momento, uma emoção e até mesmo um lugar em um cheiro. “Como as fotografias, os perfumes conseguem marcar na memória ocasiões especiais. Por isso mesmo, podem ser o presente ideal para uma pessoa querida”, conclui.