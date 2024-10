4 colônias e body sprays de até R$ 200 para apostar na primavera

É durante a troca de estações que muitas pessoas aproveitam a oportunidade para investir em uma nova fragrância que acrescente ainda mais personalidade e autenticidade aos seus cuidados pessoais. E, na primavera, essas sensação fica ainda mais intensa!

Entre perfumes e os famosos body splashes, um segmento que, certamente, não sai de moda são as colônias e os sprays perfumados, que conquistam não só aquelas que não abrem mão de estar sempre cheirosas, mas principalmente quem não costuma optar pelos icônicos eau de parfums.

A seguir, selecionamos 4 opções de colônias de até R$ 200 que certamente deixarão a sua primavera ainda mais perfumada e agradável. Acompanhe:

Colônias e body sprays de até 200 reais

Cerise Pamplemousse | L’Occitane En Provence

Levemente adocicado com notas de cereja e toranja, este lançamento da L’Occitane En Provence apresenta uma fragrância e embalagens que facilmente podem ser confundidas com um perfume importado de altíssima qualidade.

Continua após a publicidade

Não é à toa que ele chega para revolucionar o consumo de colônias no Brasil, elevando o padrão para as amantes de fragrâncias que sabem que o clima quente brasileiro pode ser um desafio ao escolher o perfume ideal.

Deo Colônia Cerise Pamplemousse de L’Occitane En Provence Compre agora: L'Occitane En Provence - R$ 199,00

Seu spray dosador dispersa a colônia como uma leve garoa perfumada, enquanto sua fixação prolonga o aroma cítrico adocicado por horas – e, quem sabe, por quilômetros. Brincadeiras à parte, o frasco generoso de 300 ml promete durar por muitos meses. Ao que tudo indica, a L’Occitane não está para brincadeira quando o assunto é colônia sofisticada.

Continua após a publicidade

Gardênia | Granado

Se há colônias perfeitas para dias quentes e úmidos, por que não apostar em uma que seja tão sofisticada e elegante quanto um perfume, ideal para noites suaves de primavera ou verão?

Essa é a proposta da colônia Gardênia de Granado, que, com este frasco elegante, surpreende com suas notas avassaladoras, porém suaves de gardênia e jasmim. Suave, mas com projeção marcante, a fragrância evoca quase que um toque boêmio, como um passeio à beira-mar, mas pode também ser descrita como um mergulho intenso em um jardim florido em plena primavera.

Além do aroma envolvente, essa colônia é perfeita para quem gosta de receber elogios e atrair olhares. Sua embalagem sofisticada adiciona um toque de charme à penteadeira, sendo a escolha ideal para quem busca uma fragrância com personalidade e estilo para as noites primaveris.

Continua após a publicidade

Ekos Ryo Chuva | Natura

Pode parecer inusitado à primeira vista, mas a experiência olfativa proporcionada por esta colônia da Natura é uma das mais aconchegantes e familiares que um amante de fragrâncias pode vivenciar.

Com notas frescas e cítricas, suavemente equilibradas por um fundo amadeirado, essa colônia evoca a sensação de um banho de chuva no fim da tarde, onde o calor do corpo se mistura com o alívio refrescante de uma garoa tranquila, trazendo uma sensação imediata de calma e leveza.

Ekos Ryo Chuva de Natura Compre agora: Natura - R$ 129,90

O spray, delicado como uma fina névoa perfumada, transporta a imaginação para um lugar seguro, onde as noites primaveris parecem infinitas. Sua duração é notável, permanecendo na pele por horas, garantindo que essa viagem sensorial se prolongue ao longo do dia.

Continua após a publicidade

Jenipá | L’Occitane Au Brésil

Com um toque cítrico e adocicado, sem sobrecarregar o olfato, essa fragrância da L’Occitane Au Brésil é um verdadeiro espetáculo de frescor, lembrando um banho revitalizante de mar. Perfeita para ser aplicada logo após o banho ou sobre a pele hidratada com um produto neutro, essa colônia promete conquistar quem ainda não experimentou os aromas únicos do Brasil.

Spray Perfumado Jenipá de L’Occitane Au Brésil Compre agora: L'Occitane Au Brésil - R$ 99,90

Não é à toa que este é um dos best-sellers da marca: além de proporcionar uma fixação comparável à de perfumes importados, seu rendimento é excelente, garantindo muitas aplicações mesmo após a temporada de altas temperaturas.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.