Primavera no Brasil: como será o clima no país durante a estação?

A primavera chega neste próximo domingo (22) com previsões que poderão impulsionar as instabilidades climáticas em todo país. Com a chegada do fenômeno climático La Ninã, responsável pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical, algumas regiões do Brasil poderão sofrer com o atraso de chuvas e ondas de calor que poderão chegar a 40°C nas próximas semanas.

A seguir, você confere a previsão completa de como ficará o tempo nesta primavera em todo Brasil. Acompanhe:

Tempo seco continua

Especialistas da Metsul afirmam que o clima seco e as altas temperaturas, que marcaram boa parte do inverno em 2024, continuarão até meados de novembro em grande parte do país. Regiões do Norte e Nordeste, por exemplo, devem enfrentar uma redução de chuvas ainda maior, assim como em áreas do centro-sul de estados como Maranhão e Piauí.

No Sul do país, Santa Catarina e Paraná também poderão ser afetados pela manutenção da seca e ausência de precipitações nas próximas semanas.

Goiás, Mato Grosso e Tocantins enfrentarão altas temperaturas e baixos níveis de umidade até o fim de outubro. Em algumas regiões, os termômetros poderão atingir a casa dos 40°C, no entanto, chuvas estão previstas para o começo de novembro e poderão aliviar o clima seco.

Clima em São Paulo

Em São Paulo e em outras regiões do sudeste brasileiro, a primavera será marcada por um clima quente e seco, com temperaturas que poderão chegar a 35°C. Para esse fim de semana, a capital paulista passará por uma frente fria que provocará pancadas de chuvas moderadas em toda cidade.

Atraso de chuvas e precipitações em pontos isolados

O Instituto de Meteorologia prevê chuvas acima da média em regiões específicas do Brasil. Estados como Acre, Roraima, Amazonas, Bahia e Rio Grande do Sul devem registrar precipitações moderadas, com parte dessa umidade se deslocando para o Sudeste, onde São Paulo e o centro-oeste de Minas Gerais poderão ter chuvas dentro da média.

Essa instabilidade de chuvas chega devido ao desenvolvimento do fenômeno La Niña, que é caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical. Esse fenômeno intensifica os ventos alísios dos oceanos, o que acaba afetando o clima do planeta. Porém, algumas variáveis presentes neste fenômeno poderão indicar interferências em seus impactos climáticos.

No Brasil, especialistas afirmam que, caso o fenômeno La Niña não se manifeste de forma clara, tais interferências poderão favorecer a ocorrência de chuvas, contrariando o padrão seco típico da condição climática. No entanto, os meteorologistas só conseguem prever essas variações com uma antecedência de 10 a 15 dias.

Recomendações para o tempo seco

Devido ao baixo índice de umidade presente em boa parte do país por conta dos episódios de queimadas, especialistas ressaltam a importância de todos se manterem hidratados, especialmente idosos e crianças.

Entre algumas das recomendações, estão:

Evite aglomerações e a permanência em locais fechados e com baixa circulação de ar;

Mantenha a casa limpa e arejada. Evite varrer ou espalhar poeira durante a limpeza; Utilize um pano úmido ou aspirador de pó;

Não coloque mãos nos olhos, boca ou nariz;

Beba bastante água durante o dia, mesmo que não sinta sede;

Evite praticar atividades físicas ao ar livre após às 10h;

Aplique filtro solar todos os dias;

Não queime lixo, mato ou outros objetos.

