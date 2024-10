Gold Reflections: a nova coleção de verão da KIKO Milano chega para brilhar

Com as altas temperaturas chegando neste final de ano, a KIKO Milano apresenta sua nova coleção Gold Reflections. Disponível a partir de 8 de outubro, ela foi desenvolvida como uma edição limitada.

A linha foi inspirada no verão da costa italiana, trazendo produtos que combinam sofisticação e frescor. Com reflexos dourados que lembram o brilho do sol, a coleção eleva qualquer look com um toque de luminosidade incomparável.

A Gold Reflections se inspira na golden hour para realçar a beleza natural da pele. Cada item foi cuidadosamente pensado para refletir esse instante único do dia.

Os tons quentes e o brilho dourado remetem ao pôr do sol dos dias de verão, oferecendo um visual radiante e iluminado. Os produtos complementam e exaltam o brilho natural de cada pessoa.

Confira abaixo a coleção completa e prepare-se para brilhar ao longo deste verão.

Confira todos os produtos da KIKO Milano aqui.

Gold Reflections Summerproof Powder Foundation – R$ 219,90

Para os dias mais quentes, ter um item de maquiagem prático na bolsa é essencial. O formato cushion nos apresenta funcionalidade e SPF 50, também é resistente à água e possui acabamento mate natural. A base também pode criar camadas para ficar com uma alta cobertura. Disponível em 8 tons.

Gold Reflections Gleaming Waves All Over Highlighter – R$ 199,90

Inspirado no amanhecer dos dias de verão, o iluminador em pó se destaca com seu brilho dourado e sua textura sedosa. O produto pode ser aplicado no rosto, olhos e decote, realçando o bronzeado de verão. Disponível na cor 02 Vibrant Copper.

Gold Reflections Sculpt & Highlight Face Stick – R$ 159,90

Os produtos em sticks são muito amados pelo público, e nada melhor do que dois produtos em um. Esse duo possui bronzer e iluminador, com consistência cremosa perfeita para esfumar o produto na pele. Disponível em 3 cores: 01 – Light & Lilac, 02 – Medium & Gold e 03 – Dark & Coral.

Gold Reflections Sun Mirage Eyeshadow Palette – R$ 249,90

Gold Reflections Sun Mirage Eyeshadow Palette está disponível em duas cores: Golden Sunrise e Majestic. As cores das paletas foram inspiradas no nascer e no pôr do sol de verão, com tons muito pigmentados e confortáveis aos olhos. As cores escolhidas são versáteis e seus tons brilhantes e mattes podem ser usados em diversas ocasiões.

Gold Reflections Volume & Care Effect Mascara – R$ 119,90

Com duração de até 24 horas, a Gold Reflections Volume & Care Effect Máscara traz volume para o cílios e trata os fios com derivados de jojoba. Seu pincel tem o formato de ampulheta para que consiga aplicar o produto em todos os fios.

Gold Reflections 48h Wear Waterproof Eye Maker – R$ 109,90

Gold Reflections 48h Wear Waterproof Eye Maker é uma caneta delineadora com resistência à água e com duração de até 48 horas. Possui duas pontas para que possa criar diferentes espessuras de delineados: uma das pontas é em formato pincel e a outra é mais grossa para preenchimento.

Gold Reflections 10h Wear Graphic Eyeliner & Kajal Lections – R$ 99,90

Com duração de até 10h, o Gold Reflections 10h Wear Graphic Eyeliner & Kajal Lections possuí 5 cores: 01- Golden Sunburst, 02 – Oasis Bronze, 03 – Pink Bloom, 05 – Blue Skies e 06 – Midnight Black. As cores são perfeitas para o verão, cremosas, fáceis de aplicar e com acabamento matte e metálico.

Gold Reflections Sun Mirage Liquid Eyeshadow – R$ 119,90

Sombra líquida com duração de até 10 horas, sua textura é leve e confortável com acabamentos metálicos. Seu aplicador possui a ponta aveludada, facilitando a aplicação. Está disponível em 3 cores: 02 – Hypnotic Gold, 03 – Surprising Copper e 04 – Vivid Brown.

Gold Reflections 3D Hydra Lip Gloss Limited Edition – R$ 109,00

Para deixar seus lip combos ainda mais glamurosos, a KIKO Milano lança mais duas novas cores do seu best seller. Além de deixar a boca ainda mais brilhante, o gloss tem óleo de maracujá para hidratar os lábios. Super confortável e fácil de aplicar, o Gold Reflections 3D Hydra Lip Gloss Limited Edition está disponível nas cores: 01 – Glowing Lilac e 03 Radiant Apricot.

Gold Reflections Gleam & Care Lipstick SPF 30 – R$ 119,90

O clássico batom cremoso aparece com uma fórmula inovadora. Com SPF 30, derivados de jojoba e óleo de sementes de girassol, o Gleam & Care Lipstick cuida dos seus lábios enquanto deixa o aspecto radiante durante o dia.

Gold Reflections Gleam & Care lipstick SPF 30 está disponível nas cores: 01 – Elegant Nude, 05 – Dreamy Coral e 07 – Alluring Red.

Gold Reflections 12h Wear Waterproof Lip Liner – R$ 89,90

Completando o seu lip combo, os Gold Reflections 12h Wear Waterproof Lip Liner possuem 12 horas de duração, resistente à água e deslizam suavemente nos lábios. São lápis retráteis, por isso são práticos e eficientes no dia a dia.

Gold Reflections 12h Wear Waterproof Lip Liner está disponível em 6 cores: 01 – Elegant Nude, 02 – Glamorous Rose, 05 – Dreamy Coral, 06 – Exotic Watermelon, 07 – Alluring Red e 08 – Seductive Cherry.

Gold Reflections Sunrise Gold Nail Lacquer – R$ 49,90

Os esmaltes possuem acabamento mate e glitter. As longas cerdas do aplicador se moldam ao formato da unha, fazendo com que o produto seja facilmente distribuído por toda cobertura.

Gold Reflections Sunrise Gold Nail Lacquer está disponível em 3 cores: 01 – Coral Charm, 02 – Timeless Mauve e 03 – Glitzy Gold.

Gold Reflections Glitter Pochette – brinde para produtos exclusivos Gold Reflections

Com muito glitter, essa necessaire é perfeita para organizar seus produtos. Seu formato se assemelha ao de uma bolsa, unindo estilo e praticidade para ter suas maquiagens sempre com você.

